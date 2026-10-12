Ventspils pludmalē pēc vētras jauns naftas piesārņojums nav konstatēts
Pēc pēdējās vētras Ventspils pludmalē jauns naftas produktu piesārņojums nav izskalots un pludmale ir atvērta apmeklētājiem, informēja Ventspils Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Irēna Ligeika.
Pēc 9. oktobrī piedzīvotās rudens vētras, kad Ventspilī vēja brāzmas sasniedza 28 metrus sekundē, Baltijas jūras piekraste Ventspils teritorijā ir tīra. Jauns naftas produktu piesārņojums nav konstatēts, un arī iepriekš krastā izskalotās jūras aļģes viļņošanās ietekmē lielākoties ieskalotas atpakaļ jūrā.
Viņa uzsver - lai gan piesārņojuma savākšana ir pabeigta, piekrastes uzraudzība turpinās. Īpaša uzmanība tiek pievērsta piekrastes stāvoklim pēc spēcīga vēja un vētrām, jo atkārtotu atsevišķu piesārņojuma atlieku izskalošanos pilnībā izslēgt nevar.
Septembra beigās Ventspils piekrastē tika konstatēts nezināmas izcelsmes naftas produktu piesārņojums, kas skāra aptuveni 5 kilometru garu Baltijas jūras piekrastes posmu Ventspils teritorijā, aptverot ap 5 hektāru lielu platību.
Ventspils pilsētas pludmalē, Pārventas un Staldzenes piekrastē savākti aptuveni 900 maisi ar piesārņoto materiālu. Viss savāktais materiāls ir nosvērts, un tā kopējais svars ir 27,88 tonnas. Lielāko daļu šī svara veido smiltis un grunts, kas savākšanas laikā nonāca maisos kopā ar naftas produktu atliekām.