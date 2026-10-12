Eksistenciālas šausmas Nacionālajā teātrī: top neparasts Jāņa Poruka darba iestudējums
Šī sezona Nacionālā teātra Aktieru zālē tiks atklāta ar jauniestudējumu “Sila ezera nolaišana”, kas Mārča Broka režijā top pēc Jāņa Poruka stāsta motīviem. Izrādei dots žanrs “eksistenciālas šausmas”, kas šķetina arī mūsdienās aktuālas tēmas – civilizācijas iejaukšanos dabas procesos un cilvēka pakļaušanos abstraktām idejām. Pirmizrāde teātra Aktieru zālē gaidāma 22. oktobrī.
Pēdējo reizi Jāņa Poruka vārds Nacionālā teātra repertuārā bija lasāms 1921. gadā, kad iestudēta tika autora luga “Hernhūtieši”. Gadsimtu vēlāk viņa mazāk zināmo prozas darbu “Druvienas Sila ezera nolaišana un svētceļojums uz Linteni”, kas sarakstīts 1905. gadā, iestudēt Nacionālajā teātrī ierosinājis jaunās paaudzes režisors Mārcis Broks un šī izrāde būs Broka debija Nacionālajā teātrī. Poruks šajā darbā raksta par šķietami nesaistītiem notikumiem, no kuriem izriet stāsta konflikts – par to, kas notiek ar cilvēku, kad viņš mēģina pārveidot pasauli pēc saviem priekšstatiem, pakļaujot dabu vai akli sekojot kādai ideoloģijai. To varam lasīt kā agrīnu nojautu par sabiedrības, saimnieciskā aprēķina un dabas konflikta neizbēgamo strupceļu, kurā ezeram ir sava griba un atmiņa.
Šajā stāstā daba nav tikai fons cilvēka liktenim – tā kļūst par pašu pretspēku. Kā teikts izrādes anotācijā: “Kā noticēt tam, ko neredzi, ja nevar līdz galam ticēt tam, ko redzi? 20. gadsimta sākumā Jāņa Poruka rakstītais garstāsts ar neiedomājami garo nosaukumu – “Druvienas sila ezera nolaišana un svētceļojums uz Linteni” – ieved mistiskā, briežu apdzīvotā Sila ezera apkārtnē. Ezera nosusināšana, pie kuras ķeras barons, kļūst par impulsu katastrofai – virknei šausmu, jo Sila ezera ūdens atceras visu. Izrāde veidota šausmu noskaņās, meklējot baiļu sajūtu tajā, kas atrodams tepat apkārt – tad, kad satumst, kad bail atzīties vai kad daba ņem virsroku pār cilvēku. Ezeru nolaižot, ūdenim līdzi aiztek arī atmiņas par tiem, kas dzīvoja pie ezera – par Sīmani Rubeni, viņa tēvu, brāli, Maiju, par svētceļojumu uz Linteni un visu pārējo, kam prāts nepakļāvās.”
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Iestudējuma režisors Mārcis Broks par gaidāmo izrādi: “Jāņa Poruka darbā atklājas vairāku pasauļu sadursme. Daba – gan apkārtesošā, gan cilvēka daba – tiek konfrontēta ar varu pār to, kā nu kurš prot dabu valdīt. Visi izrādes varoņi dzīvo pie Sila ezera, kura “ūdens nomainās reizi simt piecdesmit gados, atceroties visu bijušo, lai aizskalotu to prom un sāktu no jauna”. Nolaižot ezeru, augšup ceļas tajā nogremdētais. Manā lasījumā svarīga ir šausmu sajūta – nevis tīša biedēšana, bet iekšēja, reflektīva izjūta, meklējot brīžus, kas liek šausmās sastingt par tagadni vai nākotni.”
Izrādes radošā komanda: režisors Mārcis Broks, scenogrāfe un kostīmu māksliniece Ildze Jurkovska, komponists Dāvis Grīnhofs, gaismu māksliniece Krista Erdmane, režisora asistents Sergejs Smikovs.
Lomās: Kārlis Reijers, Ilze Reknere*, Bruno Bitenieks*, Ivars Puga, Juris Hiršs un Līga Zeļģe. *LKA Dramatiskā teātra specialitātes 4. kursa studenti.
Biļetes uz izrādi pieejamas “Biļešu paradīzes” kasēs un tīmekļvietnē. Pirmizrāde – 22. oktobrī Nacionālā teātra Aktieru zālē. Tuvākās izrādes 24., 30. oktobrī, 7., 19. novembrī.