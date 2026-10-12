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Šodien 19:17
Gulbenē pārbūvēs Vidus ielas posmu
Gulbenē plānots pārbūvēt Vidus ielas posmu, un līdz 3. novembrim pašvaldība gaidīs pārbūvēšanas piedāvājumus.
Kā liecina Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā publicētā informācija, pārbūvi plānots veikt posmā no Rīgas ielas līdz O.Kalpaka ielai.
Paredzamā līgumcena norādīta 550 000 eiro, darbi veicami 6 mēnešu laikā. izpildei tiks atvēlēts pusgads. Darbu izpildes līdzfinansēšanai paredzēts piesaistīt Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” 5.1.1.1.pasākuma “Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam” fondu līdzfinansējumu.