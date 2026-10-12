Saskrienoties ar VUGD autokāpnēm, Liepājā cietis vieglās automašīnas vadītājs.
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Šodien 17:16
Liepājā ugunsdzēsēju automašīna, steidzoties uz izsaukumu, sadūrusies ar vieglo auto
Liepājā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) automašīnas un vieglā transportlīdzekļa sadursmē cietis vieglās automašīnas vadītājs, informēja Valsts policijas pārstāve Madara Šeršņova.
Pirmdien ap plkst. 14 Valsts policijā saņemta informācija, ka Liepājā, Kungu ielā, noticis ceļu satiksmes negadījums, saskrienoties VUGD autokāpnēm un vieglajai automašīnai. Negadījumā cieta vieglās automašīnas vadītājs, kuru Neatiekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) nogādāja medicīnas iestādē.
VUGD pārstāve Anete Strazdiņa atzīmēja, ka VUGD transportlīdzklis ceļu satiksmes negadījumā iekļuvis, dodoties uz izsaukumu. Glābēji nav cietuši, taču ir bijota automašīna.
Valsts policijas amatpersonas skaidro precīzus negadījuma iemeslus.