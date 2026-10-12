Apē atjauno informācijas stendu ar pilsētas un pārgājienu maršrutu kartēm
Smiltenes novadā turpinās tūrisma informācijas pilnveidošana un pieejamības uzlabošana. Šomēnes atjaunota informācija uz Apes pilsētas informācijas stenda, kurā vienuviet apkopota informācija par pilsētas apskates vietām, ēdināšanas iespējām, naktsmītnēm un pārgājienu maršrutiem, pavēstījusi novada pašvaldība.
Informācijas stends veidots no trim daļām. Centrālajā daļā izvietota Apes pilsētas karte ar informāciju par apskates vietām, ēdināšanas iespējām un naktsmītnēm Apē un tās apkārtnē, savukārt abās sānu daļās apskatāmas pārgājienu maršrutu kartes. Šis ir pirmais šāda veida informācijas stends Smiltenes novadā, kurā lielformātā vienuviet apvienota pilsētas karte un pārgājienu maršrutu kartes, sniedzot apmeklētājiem iespēju ērtāk iepazīt vietējo tūrisma piedāvājumu un plānot savu atpūtu.
Līdztekus informācijas stendu atjaunošanai 2026. gadā Smiltenes novada pašvaldības Uzņēmējdarbības un tūrisma nodaļa strādā pie pārgājienu maršrutu izstrādes visā novada teritorijā. Katrā novada pagastā un pilsētā tiek izstrādāti divi maršruti, lai nodrošinātu dažādām interesēm un iespējām piemērotas aktīvās atpūtas iespējas.
Viens maršruts paredzēts garāku pārgājienu cienītājiem, kuri vēlas vairāk laika pavadīt dabā un iepazīt plašāku apkārtni. Otrs būs īsāks un piemērotāks ģimenēm ar bērniem, piedāvājot iespēju nesteidzīgā tempā doties pastaigā un atklāt tuvākās apkārtnes vērtības.
Pārgājienu maršruti tiek marķēti dabā, un to digitālās versijas pieejamas tūrisma tīmekļvietnē "Visit Smiltene", kur interesenti var iepazīties ar maršrutiem un plānot savu nākamo pārgājienu.
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Informācijas stendu atjaunošana un jaunu pārgājienu maršrutu izveide papildina Smiltenes novada tūrisma piedāvājumu, palīdzot apmeklētājiem labāk iepazīt novada pilsētas, pagastus un to apkārtnes dabas un kultūrvēsturiskās vērtības. Vienlaikus tā ir iespēja atklāt vietējos apskates objektus, ēdināšanas pakalpojumus un naktsmītnes.
Atjaunotais informācijas stends Apē aicina gan vietējos iedzīvotājus, gan novada viesus iepazīt pilsētu un tās apkārtni, izvēlēties sev piemērotu pārgājiena maršrutu un atklāt jaunas vietas Smiltenes novadā.