Policija atmasko vērienīgu nelegālo cigarešu impēriju: valstij nodarīti vairāk nekā 84 miljonu eiro zaudējumi
Valsts policija pabeigusi izmeklēšanu vienā no pēdējos gados vērienīgākajām organizētās noziedzības lietām, kas saistīta ar nelegālu cigarešu ražošanu un kontrabandu. Kriminālprocess nodots prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai pret 16 aizdomās turētajiem, tostarp iespējamo noziedzīgās grupas līderi, informē Valsts policija.
Izmeklēšanā aplēsts, ka noziedzīgās grupas darbības dēļ valstij nodarīti vairāk nekā 84,7 miljonu eiro zaudējumi. Izmeklētāji konstatējuši, ka organizētā grupa vairāku gadu garumā nodarbojusies ar tabakas izstrādājumu nelikumīgu ražošanu, glabāšanu, pārvadāšanu un realizāciju Latvijā, kā arī cigarešu kontrabandu uz citām Eiropas valstīm.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka noziedzīgā grupa izveidota vismaz 2013. gada augustā. Tās dalībnieki ne vien organizējuši nelegālo cigarešu apriti, bet arī legalizējuši noziedzīgi iegūtus līdzekļus un nelikumīgi izmantojuši preču zīmes.
Lai slēptu noziedzīgās darbības, grupas dalībnieki izmantojuši dažādus konspirācijas paņēmienus, tostarp viltotas transportlīdzekļu numura zīmes un speciāli radītas ierīces, kas paredzētas tiesībaizsardzības iestāžu operatīvās darbības traucēšanai. Policija norāda, ka grupas dalībnieki labi pārzinājuši tiesībsargājošo iestāžu darba metodes un aktīvi pretojušies izmeklēšanai.
Izmeklēšanas laikā arests uzlikts 57 transportlīdzekļiem vairāk nekā 1,7 miljonu eiro vērtībā, 108 nekustamajiem īpašumiem 5,7 miljonu eiro vērtībā un 17 uzņēmumiem jeb to kapitāldaļām aptuveni 600 000 eiro vērtībā. Tāpat arestētas dārglietas 6150 eiro vērtībā, aptuveni 46 000 eiro skaidrā naudā un gandrīz 62 000 eiro banku kontos.
Valsts policijas Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvaldes priekšnieks Pēteris Bauska norādījis, ka izmeklēšana bijusi īpaši sarežģīta gan noziedzīgā tīkla mēroga, gan mērķtiecīgās pretdarbības dēļ.
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Kopumā organizētās grupas darbībā konstatēti vismaz 54 dalībnieki, tostarp ārvalstu pilsoņi. Izmeklēšanas gaitā no pamatlietas izdalīti arī citi kriminālprocesi, tostarp par iespējamu zvērinātas advokātes mēģinājumu ietekmēt liecinieku.
Izmeklēšana ilga vairāk nekā divus gadus, un tās laikā Valsts policija sadarbojās ar citām Latvijas un starptautiskajām institūcijām, tostarp Eiropas Savienības tiesībaizsardzības sadarbības aģentūru Eiropolu un Eiropas Savienības Tiesu iestāžu sadarbības vienību Eurojust. Policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā nav pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.