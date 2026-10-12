Ekrānuzņēmums no video
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Šodien 16:13
Uz šosejas netālu no Rēzeknes notikus smaga vieglā un kravas auto sadursme
Uz autoceļa Grebņeva–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (A13) 75. kilometrā pie Solmenkas notikusi kravas automašīnas un vieglās automašīnas sadursme, liecina sociālajos tīklos publicētā informācija.
Pašlaik nav pieejama informācija par negadījumā cietušajiem un tā apstākļiem.
🇱🇻 Uz autoceļa Grebņeva–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (#A13) 75. kilometrā pie Solmenkas notikusi kravas un vieglās automašīnas sadursme. 🎥 atom1974 #Solmenka #Rēzekne #Latvija https://t.co/pLy4UD3I8D— BreakingLV (@breakinglv) October 12, 2026