Uz šosejas netālu no Rēzeknes notikus smaga vieglā un kravas auto sadursme
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Uz šosejas netālu no Rēzeknes notikus smaga vieglā un kravas auto sadursme

Jauns.lv

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Uz autoceļa Grebņeva–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (A13) 75. kilometrā pie Solmenkas notikusi kravas automašīnas un vieglās automašīnas sadursme, liecina sociālajos tīklos publicētā informācija.

Uz šosejas netālu no Rēzeknes notikus smaga vieglā...

Pašlaik nav pieejama informācija par negadījumā cietušajiem un tā apstākļiem.

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