Gatavojas ļaunākajiem scenārijiem: policijas specvienība trenējas apspiest masu nekārtības un neitralizēt bruņotus uzbrucēju
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Gatavojas ļaunākajiem scenārijiem: policijas specvienība trenējas apspiest masu nekārtības un neitralizēt bruņotus uzbrucēju

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Nacionālo bruņoto spēku (NBS) poligonā "Mežaine" aizvadītas Valsts policijas (VP) Speciālo uzdevumu bataljona organizētās mācības, kurās likumsargi trenējās masu nekārtību likvidēšanā un bruņotu personu neitralizēšanā, informēja VP.

Gatavojas ļaunākajiem scenārijiem: policijas specv...

Mācības norisinājās pagājušajā nedēļā, 7. oktobrī, un tās ir būtiska policistu profesionālās sagatavotības sastāvdaļa. Operācijas galvenais mērķis bija pilnveidot likumsargu spēju savlaicīgi novērtēt bīstamas situācijas un koordinēti reaģēt paaugstinātas intensitātes un stresa apstākļos.

Kā skaidro policijā, šādu krīzes situāciju risināšanai nepieciešama nevainojama sadarbība starp dažādām policijas struktūrvienībām. Regulāri treniņi un reāliem apdraudējumiem pietuvinātu scenāriju izspēle ļauj efektīvi un droši atjaunot sabiedrisko kārtību, garantējot iedzīvotāju drošību arī vissarežģītākajās un neparedzamākajās situācijās.

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