Gatavojas ļaunākajiem scenārijiem: policijas specvienība trenējas apspiest masu nekārtības un neitralizēt bruņotus uzbrucēju
Nacionālo bruņoto spēku (NBS) poligonā "Mežaine" aizvadītas Valsts policijas (VP) Speciālo uzdevumu bataljona organizētās mācības, kurās likumsargi trenējās masu nekārtību likvidēšanā un bruņotu personu neitralizēšanā, informēja VP.
Mācības norisinājās pagājušajā nedēļā, 7. oktobrī, un tās ir būtiska policistu profesionālās sagatavotības sastāvdaļa. Operācijas galvenais mērķis bija pilnveidot likumsargu spēju savlaicīgi novērtēt bīstamas situācijas un koordinēti reaģēt paaugstinātas intensitātes un stresa apstākļos.
7. oktobrī Nacionālo bruņoto spēku poligonā “Mežaine” norisinājās VP Speciālo uzdevumu bataljona organizētās mācības “Masu nekārtību likvidēšanas speciālās operācijas veikšana un bruņotu personu neitralizēšana”. Šādas mācības ir būtiska profesionālās sagatavotības sastāvdaļa, lai pilnveidotu spēju savlaicīgi novērtēt situāciju, koordinēti reaģēt, sadarbojoties vairākām policijas struktūrvienībām un nodrošināt sabiedrības drošību arī paaugstinātas intensitātes apstākļos.— Valsts policija (@Valsts_policija) October 12, 2026
Kā skaidro policijā, šādu krīzes situāciju risināšanai nepieciešama nevainojama sadarbība starp dažādām policijas struktūrvienībām. Regulāri treniņi un reāliem apdraudējumiem pietuvinātu scenāriju izspēle ļauj efektīvi un droši atjaunot sabiedrisko kārtību, garantējot iedzīvotāju drošību arī vissarežģītākajās un neparedzamākajās situācijās.