Latvijā ir daudzi muzeji, kuri šajā Halovīna un veļu laikā piedāvā izbaudīt mistiskas sajūtas.
Sabiedrība
Šodien 05:49
Spocīgākie, mistiskākie un šausmīgākie Latvijas muzeji. TOP 10. FOTO. VIDEO
Halovīna un Visu svēto dienas noskaņās Jauns.lv piedāvā ieskatu mistiskas, noslēpumu un baisu sajūtu muzejos pašu mājās. Gan reālas briesmas un šausmas, gan mistiska reliģiska pieredze un fantastiski brīnumi rodami ne vienā vien muzejā. Un mēs katrs savā iztēlē un piedzīvojumā visu to varam sajust visā Latvijā.
Latvijā ir simtiem muzeju – gan valsts un pašvaldību, gan privātie un dažādu iestāžu, kas aicina ielūkoties ne tikai vēsturē un ikdienas norisēs, bet arī iegrimt baisā un mistēriju pilnajā pasaulē. Jauns.lv piedāvā ielūkoties “mistēriju muzeju” krātuvēs, kas aicina iepazīt kapeņu stāstiņus, alķīmijas noslēpumus, burvju trikus, mistiskus tekstus, ārpusdimensiju sajūtas un citas pārdabiskas lietas.