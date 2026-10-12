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VIDEO: benzīntankā Mārupē Opel vadītājs ietriecas BMW un aizmūk; policija meklē notikušā aculieciniekus
26. septembrī ap pulksten 22.20 Mārupē, degvielas uzpildes stacijas “Virši” teritorijā pagaidām nenoskaidrots vadītājs ar transportlīdzekli “Opel” uzbrauca stāvēšanai novietotam transportlīdzeklim “BMW”, bojājot to. Pēc negadījuma automašīnas “Opel” vadītājs pameta negadījuma vietu, neziņojot par to likumā noteiktā kārtībā.
Valsts policija aicina atsaukties ceļu satiksmes negadījuma aculieciniekus, kuri var sniegt jebkādu izmeklēšanai noderīgu informāciju vai arī atpazīst video redzamo personu, kā arī pašu automašīnas vadītāju, zvanot pa tālruņa numuru 67829236 vai 112.