Daudzviet Latvijā līs.
Sabiedrība
Šodien 14:59
Otrdien vietām gaidāms īslaicīgs lietus
Tuvākajā diennaktī vietām Latvijā būs migla un īslaicīgs lietus, prognozē sinoptiķi.
Mākoņi daļēji klās Latvijas debesis, dienas gaitā valsts lielākajā daļā uzspīdēs saule. Pūtīs lēns vējš.
Nakts un rīta stundās vietām sabiezēs migla, gaiss atdzisīs līdz +3..+8 grādiem, daļā piekrastes saglabāsies par kādu grādu siltāks laiks. Dienā gaisa temperatūra sasniegs +8..+13 grādus.
Rīgā iespējama migla un īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš. Minimālā gaisa temperatūra naktī būs +8 grādi, piepilsētā - ap +5 grādiem. Dienā gaiss iesils līdz +11, +12 grādiem.