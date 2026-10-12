“Nezināmā sieviete” iekaro Venēcijas kinofestivālu - Latvijas kopražojums saņem “Zelta lauvu”
Dāņu režisores Majas el Tūhī filma “Nezināmā sieviete” (Kvinde Ukendt / Woman Unknown) 2026. gada 6. septembrī piedzīvoja pasaules pirmizrādi Venēcijas kinofestivālā. Pēc seansa skatītāji, piecēlušies kājās, septiņarpus minūtes aplaudēja filmas veidotājiem. Vēlāk, 12. septembrī, filma saņēma festivāla galveno balvu – “Zelta lauvu” –, bet galvenās lomas atveidotāja Matilde Arsela ieguva Volpi kausu kā labākā aktrise.
Uz pirmizrādes sarkanā paklāja kopā ar režisori bija redzami filmas aktieri Matilde Arsela, Karstens Bjērnlunds, Torbjērns Hedegords un Marina Burasa. Sarkanā paklāja viesu vidū bija arī uzņēmējs un mecenāts Maksims Mališko. Filmas kopproducenti ir Madara Kalniņa un Esko Rips. Kalniņa pirmizrādes vakaru raksturoja kā emocionālu brīdi visai komandai.
“Nezināmā sieviete” ir Dānijas, Zviedrijas un Latvijas kopražojums. Latvijai filmas tapšanā bija būtiska loma: lielākā daļa filmas tika uzņemta Rīgā – tur norisinājās 25 no 28 filmēšanas dienām. Pie projekta strādāja arī plaša Latvijas kino profesionāļu komanda.
Filmas darbība risinās pēckara Dānijā. Jaunā Marija strādā par auklīti un mājkalpotāju un gatavojas apprecēties ar savu turīgo darba devēju, kurš ir krietni vecāks par viņu. Taču Marijai ir noslēpums: Otrā pasaules kara laikā viņai bijušas attiecības ar vācu karavīru. Kad pagātne sāk apdraudēt viņas jauno dzīvi, Marijai nākas cīnīties par savu vietu sabiedrībā, kurā sievietes ar līdzīgu pagātni tika vajātas un publiski pazemotas.
Filma stāsta par sievietēm, kuru izvēles kara laikā kļuva par iemeslu sabiedrības nosodījumam, un jautā, kurš nosaka viņu vērtību un tiesības sākt dzīvi no jauna. Lai gan darbība risinās Dānijā, Latvijas kino nozare sniedza būtisku ieguldījumu filmas tapšanā. Tā ir pirmā kopražojuma filma ar Latvijas dalību, kas Venēcijas kinofestivāla galvenajā konkursā ieguvusi “Zelta lauvu”.
Latvijas skatītāji filmu pirmoreiz varēs noskatīties 2026. gada 15. oktobrī, kad tā ar Baltijas pirmizrādi atklās Rīgas Starptautisko kino festivālu kinoteātrī “Splendid Palace”.