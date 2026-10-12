Jelgavā vadītājs "uzkarina" auto uz drošības stabiņa un aizbēg
Svētdienas rītā Jelgavā kāds vadītājs "uzkarināja" savu auto satiksmes mierināšanas elementiem un pameta notikuma vietu.
Valsts policijā (VP) skaidro, ka svētdien neilgi pēc plkst. 6, Jelgavā, Platones ielā, nenoskaidrots "Jaguar" vadītājs netika galā ar transportlīdzekļa vadību, uzbrauca ceļa norobežojumiem, apzīmējumiem un signālstabam, bojājot tos. Pēc notikušā transportlīdzekļa vadītājs pameta notikuma vietu, ka arī automašīnu.
Sociālajos tīklos publiskotie attēli liecina, ka transportlīdzeklis ir "uzkāries" uz akmens elementiem, kas paredzēti ātruma samazināšanai ielas posmā.
VP ir sākts administratīvā pārkāpuma process. Policijā uzsver, ka šādos gadījumos transportlīdzekļa vadītājam var iestāties atbildība gan par attiecīgo elementu bojāšanu, gan notikuma vietas pamešanu, neziņojot par to likumā noteiktajā kārtībā. Ceļu satiksmes likuma 63. panta piektā daļa par ceļu satiksmes negadījuma vietas atstāšanu pēc ceļu satiksmes negadījuma paredz naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no 70 līdz 700 eiro un tiesību izmantošanas aizliegumu uz laiku no trim mēnešiem līdz diviem gadiem vai bez tā.
Satiksmes mierināšanas elementi minētajā ielā uzstādīti, īstenojot iedzīvotāju līdzdalības budžeta konkursa projektu "Mierīga un droša Platones iela". Jelgavas vicemērs Mārtiņš Štābs (JKP) pirmdien žurnālistiem sacīja, ka objekta būvnieks vērsīsies policijā par nodarītajiem zaudējumiem, jo objekts vēl nav pabeigts.