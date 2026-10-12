Policija publisko jaunu fotoattēlu saistībā ar traģisko velosipēdistu sadursmi Rīgā un meklē aculieciniekus
Valsts policija saistībā ar šā gada 28. augustā Rīgā notikušo ceļu satiksmes negadījumu, kurā gāja bojā velosipēdists, publiskojusi jaunu attēlu ar iespējamo sadursmes izraisītāju un aicina atsaukties aculieciniekus.
Negadījums notika ap plkst. 17.30 uz A. Deglava ielas kreisās ietves pie nama Nr. 39, virzienā uz Nīcgales ielu. Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka nenoskaidrots velosipēdists izraisīja sadursmi ar citu tajā pašā virzienā braucošu velosipēdistu, kā rezultātā abi krita. Viens no viņiem, atsitoties pret pretējā virzienā braucošu autobusu, guva traumas un mira.
Velosipēdists, kurš izraisīja sadursmi, pameta notikuma vietu. Viņš ir aptuveni 30 gadus vecs, apmēram 175 centimetrus garš, kalsnas miesasbūves vīrietis. Negadījuma brīdī viņš bija ģērbies gaišās biksēs un gaiši zilā T kreklā.
Valsts policija aicina atsaukties negadījuma aculieciniekus un ikvienu, kura rīcībā ir izmeklēšanai noderīga informācija, kā arī pašu velosipēdistu, zvanot pa tālruni 67086661 vai 112.