Balso par savu Latvijas veiksmes stāstu Eiropā: viduslaiku pils, bērza tāss, kultūras pērles. Trešdien noskaidrosies uzvarētājs
Foto: Kolāža izveidota ar mākslīgo intelektu
Līdz trešdienas pusdienlaikam eiropieši var balsot par Eiropas Savienības finansētām reģiona pērlēm, starp kurām ir arī Latvijas izcilības.
Sabiedrība

Balso par savu Latvijas veiksmes stāstu Eiropā: viduslaiku pils, bērza tāss, kultūras pērles. Trešdien noskaidrosies uzvarētājs

Elmārs Barkāns

Jauns.lv

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Eiropas Savienībā (ES) kopš 2008. gada notiek sīva konkurence starp simtiem ES finansētu projektu, lai no tiem izvēlētos pašus izcilākos un veiksmīgākos. Šogad no 274 projektiem izvēlēti 25 finālisti starp, kuriem ir trīs arī ar Latviju un tās vērtībām saistīti projekti. Jebkurš, arī no Latvijas, līdz trešdienas, 14. oktobra, pusdienlaikam var paspēt nobalsot, lai viņa favorīts saņemtu visas ES atzinību.

Balso par savu Latvijas veiksmes stāstu Eiropā: vi...

Eiropas Komisijas Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāts ik gadu rīko “Regiostars” balvas pasniegšanu, ko iegūst ES finansēti projekti (šogad piecās nominācijās – “Konkurētspējīga un vieda Eiropa”, “Zaļā Eiropa”, “Savienota Eiropa”, “Sociāla un iekļaujoša Eiropa” un “Iedzīvotājiem tuvāka Eiropa”). Šogad no 274 projektu pieteikumiem izvēlēti 25 finālisti, starp kuriem ir arī ar Latviju saistīti. Par tiem līdz 14. oktobra pusdienlaikam var nobalsot jebkurš Eiropas pilsonis, lai projekts saņemtu ne tikai profesionāļu atzinību, bet arī iedzīvotāju simpātiju balvu. Savu izvēli varat izdarīt vietnē: ec.europa.eu/regional_policy/projects/regio-stars-awards_en. Finālisti no Latvijas:

Foto: Eiropas Komisija
Bērza tāsī esošais betulīns ir izmantojams gan kosmētikā, uztura bagātinātājos, noskaidrots Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtā.
Bērza tāsī esošais betulīns ir izmantojams gan kosmētikā, uztura bagātinātājos, noskaidrots Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtā.

* “Bērza tāss dārgumi – Latvijas zaļā nafta” (nominācijā “Zaļā Eiropa”; Birch Bark – Latvia’s Green Gold): Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta projekts, kura ietvaros izstrādāta patentēta tehnoloģija, kas ļauj no bērza tāss iegūt vērtīgas betulīna mikrodaļiņas izmantošanai kosmētikā, uztura bagātinātājos un citās nozarēs. 

Foto: Eiropas Komisija
Tiek uzskatīta, ka vēsturiskais ceļš no Raudondvares muižas Lietuvā līdz Bauskas pilij Latvijā var vienot Eiropu.
Tiek uzskatīta, ka vēsturiskais ceļš no Raudondvares muižas Lietuvā līdz Bauskas pilij Latvijā var vienot Eiropu.

* “Vēsturiskais ceļš: Raudondvare–Bauska” (nominācijā “Iedzīvotājiem tuvāka Eiropa”; Raudondvaris–Bauska: Heritage Without Borders): Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības projekts, kura ietvaros Bauskas pils un Raudondvares muiža Lietuvā  attīstītas par tūrisma galamērķiem, kas piesaista apmeklētājus visa gada garumā. 

Foto: Eiropas Komisija
Smiltenes ar Jāņukalna estrādi pērn atzīta par vienu no Baltijas jūras reģiona pērlēm.
Smiltenes ar Jāņukalna estrādi pērn atzīta par vienu no Baltijas jūras reģiona pērlēm.

* “Baltijas jūras reģiona kultūras pērles” (nominācijā “Iedzīvotājiem tuvāka Eiropa”; BSR Cultural Pearls): Zviedrijas, Somijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Vācijas un  Dānijas kopprojekts, kura mērķis ir panākt, lai kopienas (mazpilsētas) kļūtu stiprākas, noturīgākas pret dažādiem izaicinājumiem un to dzīvesvide būtu pievilcīgāka. 2024. gadā par projekta pērli tika atzīta Rūjiena, pērn – Smiltene, bet šogad šim titulam gan nav izvirzīta neviena Latvijas pilsēta.

Tēmas

Bauskas novadsBauskaSmilteneRūjienaEiropas KomisijaEiropas SavienībaLatvijas valsts mežiLietuvaBaltijas jūraBaltijas valstisEiropa

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