Balso par savu Latvijas veiksmes stāstu Eiropā: viduslaiku pils, bērza tāss, kultūras pērles. Trešdien noskaidrosies uzvarētājs
Eiropas Savienībā (ES) kopš 2008. gada notiek sīva konkurence starp simtiem ES finansētu projektu, lai no tiem izvēlētos pašus izcilākos un veiksmīgākos. Šogad no 274 projektiem izvēlēti 25 finālisti starp, kuriem ir trīs arī ar Latviju un tās vērtībām saistīti projekti. Jebkurš, arī no Latvijas, līdz trešdienas, 14. oktobra, pusdienlaikam var paspēt nobalsot, lai viņa favorīts saņemtu visas ES atzinību.
Eiropas Komisijas Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāts ik gadu rīko “Regiostars” balvas pasniegšanu, ko iegūst ES finansēti projekti (šogad piecās nominācijās – “Konkurētspējīga un vieda Eiropa”, “Zaļā Eiropa”, “Savienota Eiropa”, “Sociāla un iekļaujoša Eiropa” un “Iedzīvotājiem tuvāka Eiropa”). Šogad no 274 projektu pieteikumiem izvēlēti 25 finālisti, starp kuriem ir arī ar Latviju saistīti. Par tiem līdz 14. oktobra pusdienlaikam var nobalsot jebkurš Eiropas pilsonis, lai projekts saņemtu ne tikai profesionāļu atzinību, bet arī iedzīvotāju simpātiju balvu. Savu izvēli varat izdarīt vietnē: ec.europa.eu/regional_policy/projects/regio-stars-awards_en. Finālisti no Latvijas:
* “Bērza tāss dārgumi – Latvijas zaļā nafta” (nominācijā “Zaļā Eiropa”; Birch Bark – Latvia’s Green Gold): Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta projekts, kura ietvaros izstrādāta patentēta tehnoloģija, kas ļauj no bērza tāss iegūt vērtīgas betulīna mikrodaļiņas izmantošanai kosmētikā, uztura bagātinātājos un citās nozarēs.
* “Vēsturiskais ceļš: Raudondvare–Bauska” (nominācijā “Iedzīvotājiem tuvāka Eiropa”; Raudondvaris–Bauska: Heritage Without Borders): Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības projekts, kura ietvaros Bauskas pils un Raudondvares muiža Lietuvā attīstītas par tūrisma galamērķiem, kas piesaista apmeklētājus visa gada garumā.
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* “Baltijas jūras reģiona kultūras pērles” (nominācijā “Iedzīvotājiem tuvāka Eiropa”; BSR Cultural Pearls): Zviedrijas, Somijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Vācijas un Dānijas kopprojekts, kura mērķis ir panākt, lai kopienas (mazpilsētas) kļūtu stiprākas, noturīgākas pret dažādiem izaicinājumiem un to dzīvesvide būtu pievilcīgāka. 2024. gadā par projekta pērli tika atzīta Rūjiena, pērn – Smiltene, bet šogad šim titulam gan nav izvirzīta neviena Latvijas pilsēta.