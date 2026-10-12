Krāslavas novadā ar mednieku palīdzību no nelikumīgas robežas šķērsošanas atturēti astoņi migranti
Sestdien, 10. oktobrī, Krāslavas novada Asūnes pagastā robežsargi pēc vietējo mednieku sniegtās informācijas no nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas atturēja astoņas personas, informē Valsts robežsardze.
Robežsargi saņēma informāciju no Konstantinovas medību kolektīva medniekiem, kuri Asūnes pagastā bija konstatējuši astoņas personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām vai uzturēšanās atļaujām.
Valsts robežsardzes amatpersonas nekavējoties ieradās notikuma vietā un atturēja personas no nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas saskaņā ar Valsts robežsardzes likuma 4. pantu.
Robežsardze norāda, ka tai ilgstoši izveidojusies laba sadarbība ar pierobežas iedzīvotājiem, tostarp mednieku kolektīviem, un aicina arī turpmāk ziņot par aizdomīgām personām un transportlīdzekļiem pierobežā.
Lai nodrošinātu Latvijas austrumu robežas drošību, 11. augustā tika sākta operācija “Vilkatis”, kas ir Latvijas mērķēta un koordinēta reakcija uz hibrīdo apdraudējumu — instrumentalizētu nelegālo migrāciju no Baltkrievijas. Operācijas mērķis ir būtiski samazināt nelikumīgas robežas šķērsošanas gadījumu skaitu Latvijas austrumu daļā un nepieļaut šādus gadījumus nākotnē. Operāciju plānots turpināt līdz 31. decembrim.