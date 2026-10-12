Jauns pavērsiens neirologa Viškera lietā: viņam izvirzīta apsūdzība par seksuāla rakstura darbībām pret pacientēm
Prokuratūra izsniegusi apsūdzību neirologam Leonīdam Viškeram par seksuāla rakstura darbībām pret pacientēm. Kriminālprocesā par cietušajām atzītas deviņas viņa pacientes.
Prokuratūrā apstiprināts, ka apsūdzība ārstam ir izsniegta, taču krimināllieta pagaidām vēl atrodas prokuratūras lietvedībā un tiesai nav nodota.
Kā iepriekš informēja Valsts policija, vairākas sievietes ziņoja par ārsta iespējamām noziedzīgām darbībām. Viņu pieredzes stāstos atklājās līdzīgas detaļas – pacientes bija ieradušās uz konsultācijām, kuru laikā ārsts, iespējams, izmantojis hipnozi un pret viņu gribu veicis seksuāla rakstura darbības. Iespējamie noziegumi pastrādāti laikā no 2020. līdz 2024. gadam, izmantojot pacienšu uzticību un bezpalīdzības stāvokli.
Kriminālprocess sākts 2025. gada janvārī, balstoties uz visiem saņemtajiem iesniegumiem. Veiktas arī ekspertīzes, kas palīdzējušas iegūt pietiekamu pierādījumu kopumu kriminālvajāšanas sākšanai. Pērn septembrī Viškeram noteikts aizdomās turētā statuss un piemēroti drošības līdzekļi – aizliegums tuvoties konkrētām personām un aizliegums ieņemt noteiktu amatu.
Kā jau iepriekš vēstīja Jauns.lv, šā gada 25. augustā Valsts policija kriminālprocesu nodeva Rīgas Austrumu prokuratūrai, rosinot sākt kriminālvajāšanu pret Viškeru. Tagad lietā sperts nākamais solis – prokuratūra ārstam izsniegusi apsūdzību. Par šādu noziedzīgu nodarījumu Krimināllikums paredz brīvības atņemšanu līdz desmit gadiem.
Par pacienšu pieredzi iepriekš plašāk vēstīja pētnieciskās žurnālistikas centrs “Re:Baltica”. Sievietes apgalvoja, ka ārsts vizīšu laikā viņām neatļauti pieskāries, izteicis seksuāla rakstura piezīmes un mēģinājis hipnotizēt. Dažas pacientes pieminēja arī pieskārienus krūtīm un viduklim, kā arī sarunas par relaksāciju un orgasmu.
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Pats Viškers viņam izteiktos pārmetumus noraidījis. Viņš noliedzis, ka būtu mēģinājis pacientes hipnotizēt, savas darbības skaidrojot kā meditāciju. Ārsts arī apšaubījis sieviešu stāstīto, norādot, ka šādās situācijās viņas būtu rīkojušās citādi.
Jau ziņots, ka sākotnēji policija bija nolēmusi kriminālprocesu nesākt, taču viena no pacientēm šo lēmumu pārsūdzēja prokuratūrā. Savukārt Latvijas Ārstu biedrības Sertifikācijas padome 2025. gada oktobrī nolēma apturēt Viškera sertifikāta darbību neirologa specialitātē.