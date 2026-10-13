Inga Vanaga: “Pedagogiem liek sagatavot papīru kalnus”
Birokrātiskie šķēršļi izglītībā nav vienkārši stāsts par papildu darbu pedagogiem, tas ir izglītības procesam, darbam ar bērniem atņemts laiks un enerģija. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) vadītāja Inga Vanaga atklāj, ka problēmas sakņojas visos pārvaldes līmeņos, kur birokrātija bieži vien kalpo kā iestāžu aizsargmehānisms, nevis atbalsts mācību procesam.
Līdzīgi kā tikko aizslaucītās rudens lapas jau pēc mirkļa nomaina svaigi kritušās, atkal liekot sētniekiem uzrotīt piedurknes, arī skolotāji ikdienā cīnās ar bezgalīgu lapkriti dažādu normatīvo aktu, atskaišu un tabulu formā. Tā rezultātā bērns “uz papīra” aizņem laiku, ko skolotājs viņam varētu veltīt reālajā dzīvē.
Ne solis bez papīra
Vērtējot birokrātijas cēloņus, Inga Vanaga skaidro problēmas būtību: "Problēmas pastāv nacionālajā, pašvaldību un arī pašas skolas līmenī.” Kā liecina jau LIZDA apkopotā informācija par birokrātisko slogu, nacionālajā līmenī obligāto dokumentāciju pieprasa Ministru kabineta noteikumi Nr. 325 un Nr. 528, kas ietver attīstības plānus, metodiskā darba dokumentus, pedagoģiskās padomes sēžu protokolus un citus reģistrus.
Tāpat jau iepriekš nozares uzmanība tikusi vērsta uz apgrūtinošiem priekšlikumiem, kas paredz obligātu individuālā un grupu darba žurnāla uzturēšanu, kurā detalizēti jānorāda ne tikai datums un temats, bet arī plānotie sasniedzamie rezultāti, katru reizi pievienojot pedagoga parakstu. Vērtējot šo pieeju kopsakarībās, Inga Vanaga norāda uz tās absurdo dabu: "Šī prasība patiešām traucē, jo pedagogam pašam ir jāraksta un jāparedz, kāds būs rezultāts. Daudz lietderīgāk būtu, ja tā vietā, lai aizpildītu atbilstošu formu, viņš šo laiku varētu veltīt reālam atbalstam skolēnam un sadarbībai ar vecākiem vai kolēģiem."
Paslēpties aiz papīra
Skolu direktori šajā sistēmā ir nonākuši “knaiblēs” – viņi vienlaikus ir gan birokrātijas upuri, gan tās radītāji. No vienas puses, iestāžu vadītājus smacē pašvaldību un valsts iestāžu prasības. Šo faktu izgaismo pirms kāda laika veikta vairāk nekā piecsimt izglītības iestāžu vadītāju aptauja, kas iezīmēja dramatisku ainu par ikdienas pārslodzi. Saskaņā ar šiem datiem, iestāžu vadītāji ir spiesti nodarboties ar akreditācijām un iepirkumiem elektronisko iepirkumu sistēmā, saskaņojot un skenējot katru dokumentu, lai gan iestādes budžets jau ir apstiprināts. Līdz ar to direktoriem nereti jāpilda papildu lomas, kas liedz pievērsties izglītības kvalitātei.
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Viens no aptaujātajiem vadītājiem situāciju aprakstīja šādi: "Lielāka loma sadarbības funkciju nodrošināšanai jāuzņemas izpildvarai, jāsadala katrai struktūrai atbilstoši pienākumi, jo šobrīd skolas direktors veic gan ekonomista, gan grāmatveža, gan jurista pienākumus, gatavo lēmumprojektus domes sēdēm."
No otras puses, šis milzīgais spiediens un pastāvīgā spriedze liek skolu vadībai radīt iekšējos birokrātiskos šķēršļus saviem pedagogiem. Šodienas sarunā Inga Vanaga atklāj iestāžu patieso motivāciju ražot liekus dokumentus un prasīt atskaites no skolotājiem: "Lielākais digitālo un papīra atskaišu slogs veidojas tieši pašvaldību un izglītības iestāžu līmenī. Iemesli tam ir dažādi, bet visbiežāk tās ir bailes no pārbaudēm – gaidot kontrolējošās institūcijas, iestādes liek pedagogiem sagatavot papīru kalnus kā sava veida vairogu."
Skolēni pagaidīs, jāraksta atskaites
Izglītības sistēmā valda neizprotama situācija ar datu ievadi un dublēšanos. Spilgts sistēmiskā birokrātiskā sloga piemērs ir oficiālā statistikas veidlapa VS-1, kas no skolu administrācijām pieprasa skrupulozu datu fiksēšanu par situāciju uz 1. septembri, aptverot informāciju no skolēnu reģistrācijas līdz pat pedagogu kvalifikācijai un telpu nodrošinājumam. Lai gan tā kalpo valsts statistikas vajadzībām, šie dati ir pamats valsts finansējuma un pedagogu tarifikācijas aprēķiniem, tādēļ jebkura kļūda vai datu sinhronizācijas nepilnība Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS) var tieši ietekmēt skolas budžetu. Tas liek direktoriem un lietvežiem visintensīvākajā darba cēlienā – mācību gada sākumā – veltīt daudzas stundas sistēmu aizpildīšanai, nevis mācību procesa atbalstam. Kā akcentēts pētījumos, deviņdesmit pieci procenti nepieciešamās informācijas šai atskaitei jau ir automātiski pieejama un tiek iekļauta no VIIS, taču atlikušie pieci procenti joprojām prasa manuālu ievadi. Tāpat konstatēts, ka Centrālā statistikas pārvalde pieprasa sadalīt pedagogus noteiktās klašu grupās, lai gan praksē dabaszinību skolotājs bieži strādā ar visām klasēm no piektās līdz divpadsmitajai, liedzot iespēju objektīvi sadalīt viņa slodzi pa piedāvātajām ailēm. Vanaga uzsver neefektīvo informācijas apriti: "Arī Centrālajai statistikas pārvaldei ir jāievada dati par skolotājiem, taču noteiktās ailes nesniedz patiesu un objektīvu ainu, tāpēc iestāžu administrācijai jāturpina pildīt atskaites, kas neatspoguļo reālo situāciju par mācību priekšmetu pedagogiem."
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Neskatoties uz to, ka skolēnu skaits jau piektajā septembrī ir elektroniski apstiprināts datubāzēs, pašvaldības to joprojām pieprasa iesniegt papīra formātā ar parakstiem pat trīs eksemplāros. Pētījumā uzsvērts, ka līdzīga prakse eksistē ar pedagogu tarifikācijām, kuras VIIS ir saskaņotas, bet papildus tiek prasītas vairākos papīra eksemplāros ar reāliem parakstiem.
Iekšējā skolu birokrātija pieprasa audzinātājiem veidot īpašus portfolio, kuros teju visa informācija tiek vienkārši pārkopēta no e-sistēmām vai izprintēta, dublējot jau apstiprinātus trīs gadu audzināšanas plānus. Tāpat vadība liek skolotājiem iesniegt atskaites par kursu apmeklējumiem, ko pati jau lieliski zina, un zīmēt grafikus ar klašu vidējiem vērtējumiem, kas jebkurā brīdī ir ērti iegūstami E-klasē.
Tikmēr atbalsta trūkuma dēļ iestādes saskaras ar juridiskiem šķēršļiem un finansiāliem zaudējumiem. Lai sagatavotu atbilstošus lietvedības, grāmatvedības, bērnu nometņu rīkošanas un darba drošības dokumentus, skolas ir spiestas izmantot privātus ārpakalpojumus. Pamatojoties uz pētījumā iekļauto informāciju, skolas ir spiestas maksāt septiņdesmit eiro abonementu portālā Skolutiesibas.lv, lai iegūtu normatīviem aktiem atbilstošus veidlapu un iekšējo noteikumu paraugus, kas teorētiski būtu jānodrošina atbildīgajām valsts institūcijām.
Mākslīgā intelekta sūdzības
Zīmīgi, ka daļu birokrātiskā sloga rada bērnu vecāki, turklāt pēdējā laikā viņiem talkā nākušas modernās tehnoloģijas. Inga Vanaga atklāj, ka sūdzībās, ko dažādām iestādēm raksta skolēnu vecāki, arvien biežāk izmantots mākslīgais intelekts, lai ģenerētu garas un juridiski sarežģītas konstrukcijas, uz kurām gatavojot atbildes pedagogiem jātērē neskaitāmas stundas darba laika.
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LIZDA vadītāja atklāj, ka visdažādāko institūciju “ģeogrāfija” ir iespaidīga: "Sūdzības tiesībsargam, Saeimas komisijām, tiesībsargājošajām institūcijām, ministrijai, Izglītības kvalitātes valsts dienestam, Bērnu aizsardzības centram un pat valsts prezidentam.” Uz tām visām skolai un bieži vien pedagogiem jāatbild, turklāt, jo pati sūdzība sarežģītāk “iesaiņota”, jo vairāk laika nepieciešams precīzai atbildei. Inga Vanaga uzskata, ka nereti tā vietā, lai problēmas atrisinātu savstarpējas komunikācijas ceļā un nonāktu pie reāla risinājuma, tiek ražoti papīru kalni, aiz kuriem pazūd visu iesaistīto atbildība.
Zem reformas ratiem
Vēl nepieredzētu slodzi radīja mācību satura reforma, kura noritēja bez atbilstoša sākotnējā plāna par gaidāmo administratīvo apjomu. LIZDA vadītāja kritiski vērtē ieviešanas procesu: "Projekts “Skola 2030” ir izgājis pilnu ciklu. Mums nav precīzu datu par to, cik lielu birokrātisko papīru slogu tas tieši radīja, jo šādi dati netika apkopoti. Tomēr tas pieprasīja pedagogiem patstāvīgi izstrādāt jaunus mācību līdzekļus, plānus un starppriekšmetu sadarbības modeļus, jo gatavi materiāli netika nodrošināti."
Tā vietā, lai reforma atvieglotu pedagoga darbu, skolotājs kļuva par vienīgo sistēmas pamesto izpildītāju. Vanaga atceras sistēmas kļūdas, kas noveda pie masveida izdegšanas: "Tas radīja izjūtu, ka laiks jāvelta dažādu dokumentu radīšanai no nulles. Sākotnēji trūka pat vienotu vadlīniju no atbildīgajām iestādēm, un visa šī smaguma nasta tika uzlikta tikai uz pedagogu, direktoru un pašvaldību pleciem."
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Iekļaujošās izglītības ilūzija
Arī iekļaujošā izglītība demonstrē normatīvo aktu atrautību no ikdienas realitātes. Formāli bērniem ar īpašām vajadzībām un diagnozēm tiek nodrošināta integrācija un vienlīdzīgas tiesības, bet fiziskā vide liecina par pretējo. Inga Vanaga uzdod retoriskus jautājumus par reālo skolu infrastruktūru: "Cik daudzās skolās mums ir lifti bērniem ar kustību traucējumiem? Cik daudzās skolās uz trepēm ir sliedītes? Un cik mums ir asistentu, kuri var palīdzēt bērnam pārvietoties skolā?"
Dokumentu kalni un individuālie plāni nespēj aizstāt reālu atbalstu. Viņa vērš uzmanību uz acīmredzamo asimetriju: "Tā vietā, lai sniegtu reālu atbalstu, sistēma pieprasa no skolotāja pildīt neskaitāmus individuālā atbalsta plānus un rakstīt atskaites dažādām komisijām, kas patērē laiku, ko varētu veltīt bērnam." Pirmsskolas izglītībā šo situāciju vēl vairāk pasliktina ilgstošs finansējuma trūkums vides pielāgošanai un speciālistu algošanai. Arodbiedrības vadītāja piebilst: "Tas pārsvarā ir infrastruktūras un atbilstoša personāla trūkuma jautājums. Nav konkrēta dokumenta, kas liegtu bērnam pieeju, taču problēma slēpjas tajā, ka bieži tiek radīti noteikumi par to, kādai jābūt videi, bet pašvaldībām vai izglītības iestādēm netiek iedalīts finansējums, lai to visu reāli nodrošinātu."
Brīvību pedagogiem!
Uz nemitīgiem saskaņojumiem un papīriem balstītā sistēma iznīcina pedagoga brīvību un radošumu. To ilustrē privāto izglītības iestāžu spēja piesaistīt ģimenes ar daudz brīvāku pieeju mācību norisei un mazāk birokratizētu vidi. Inga Vanaga atgādina: "Mēs kā arodbiedrība cīnāmies par pedagogu profesionālo brīvību un autonomiju. Pēdējos gados pedagogi ir tikuši ielikti pārāk stingros rāmjos."
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Tikmēr centralizētajā līmenī sistēma demonstrē nespēju izpildīt savus pamatpienākumus datu apstrādē. Vērtējot absurdo eksāmenu rezultātu paziņošanas kavēšanos pirms pašiem vidusskolu izlaidumiem, viņa neslēpj sašutumu: "Tas patiešām ir kritisks jautājums. Centralizēto eksāmenu vērtēšanas sistēma ir obligāti jāpārskata, jo šāda situācija pret jauniešiem ir necilvēcīga." Arī tehnoloģiskie risinājumi nestrādā kā vienots mehānisms. Par dažādu digitālo rīku izmantošanu, kas nereti kļūst par papildu nastu, viņa nosaka: "Ja valsts mērogā nav nodrošināta vienota un integrēta sistēma, skolotājam bieži nākas dublēt darbu, kas atkal tikai palielina administratīvo slogu, nevis to atvieglo."
Digitālā optimizācija
Jau labu laiku nozares eksperti ir uzsvēruši nepieciešamību integrēt praksē Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas rekomendācijas. Šie risinājumu virzieni paredz atcelt novecojušas regulējuma prasības, radikāli optimizēt un digitalizēt procesus, kā arī vienkāršot vadlīnijas tiem darbiniekiem, kam šīs prasības ikdienā ir jāizpilda. Pāreja no papīra dokumentiem uz patiesi funkcionējošiem elektroniskiem pakalpojumiem ir absolūti kritiska nepieciešamība, lai samazinātu izmaksas un atvieglotu darbu.
Vērtējot izglītības sistēmas svarīgāko uzdevumu – nodrošināt visiem Latvijas bērniem vienlīdzīgas iespējas saņemt kvalitatīvu izglītību un veicināt personības attīstību –, Valsts kontroles padomes locekle Inga Vilka secina: "Birokrātijas mazināšana nedrīkst palikt tikai lozungs, bet ir jābūt arī reālām darbībām." Pedagogu atbrīvošana no liekas administrēšanas ir tiešākais ceļš uz uzticamu un uz bērna attīstību vērstu izglītības sistēmu, kur resurss tiek veltīts sarunai, nevis papīra reģistram.
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