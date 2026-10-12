Pirmā rudens vētra plosījusi Ventspili: lauzti koki, bojāta infrastruktūra un traucēta satiksme
Piektdien, 9. oktobrī, Kurzemi plosīja pirmā rudens vētra, kuras laikā vēja brāzmas sasniedza 28 metrus sekundē. Arī Ventspilī tā bija jūtama - vējš nolauzis aptuveni 20 koku, sabojājis žogu Mežakapu kapsētā un vietām apgrūtinājis satiksmi. Vētras seku likvidēšana turpinās arī šonedēļ.
Kā aģentūru LETA informēja Ventspils komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Irēna Ligeika, postījumi konstatēti vairākās pilsētas vietās. Nolūzuši koki un zari atrasti Reņķa dārzā, Skrundas ielā 5, Vidumpļavā, Inženieru, Zvaigžņu, Prāmju, Rūpniecības un Staldzenes ielā, kā arī Talsu un Dzintaru ielas apkārtnē.
Vējš nav saudzējis arī Mežakapu kapsētu, kur divos posmos sabojāts teritorijas žogs un nolūzis koks. Savukārt Skrundas ielā 5 kāds vēja nolauzts koks uzgāzies gaisvadu kabeļu līnijai.
Vētras laikā atsevišķās vietās bija traucēta satiksme, bet pēc tās pilsētas ceļus un veloceliņus klāja nolūzuši zari un vēja sanestas skujas. Salīdzinājumā ar augustā piedzīvoto vētru šoreiz postījumi gan bijuši mazāki.
Vētras seku likvidēšana sākās jau piektdien, kad uzņēmuma “Galantus” darbinieki ķērās pie nolūzušo koku un zaru novākšanas. Vispirms tika atbrīvotas brauktuves un ietves, kā arī novērsti bīstamākie apdraudējumi. Darbi turpinājās arī nedēļas nogalē, bet pirmdien atsākta plašāka pilsētas teritoriju sakopšana.
Plānots, ka vētras radīto postījumu novēršana turpināsies visu šo nedēļu. Ventspils komunālā pārvalde aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem, netuvoties bojātiem kokiem un aizlūzušiem zariem, kā arī ziņot par bīstamām situācijām.
Jauns.lv jau vēstīja, ka 9. oktobrī Rīgā un citviet Latvijā bija spēkā dzeltenās pakāpes brīdinājums par stipru vēju, savukārt Kurzemes rietumu piekrastē bija izsludināts oranžais brīdinājums par vētru. Iedzīvotāji par bīstamajiem laikapstākļiem tika informēti arī ar šūnu apraides paziņojumu.