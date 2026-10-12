ES ārējās un drošības politikas augstā pārstāve Kaja Kallasa.
Politika
Šodien 11:58
“Šis ir lielākais mūsu sankciju saraksta papildinājums”: ES melnajā sarakstā iekļauj vēl gandrīz 1600 Krievijas uzņēmumu un personu
Eiropas Savienība pirmdien, 12. oktobrī, papildinājusi sankciju sarakstu ar gandrīz 1600 Krievijas fiziskajām un juridiskajām personām. Tas ir līdz šim apjomīgākais sankciju saraksta papildinājums kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā.
“Šis ir lielākais mūsu sankciju saraksta papildinājums, kopš Krievija sāka pilna mēroga karu pret Ukrainu. Eiropa atkal parāda vienotu nostāju,” paziņoja ES ārējās un drošības politikas augstā pārstāve Kaja Kallasa.
Viņa uzsvēra, ka vairāk nekā puse no sankciju sarakstā iekļautajiem uzņēmumiem un personām ir saistīti ar ballistisko raķešu ražošanu. Tādējādi jaunās sankcijas īpaši vērstas pret Krievijas militārās rūpniecības nozari.