Mākslas stacijā “Dubulti” atklās izstādi “Micēlija. Organiskie savienojumi”, kurā piedalīsies desmit mākslinieces no Latvijas un Vācijas
No 16. oktobra Mākslas stacijā “Dubulti” būs skatāma izstāde “Micēlija. Organiskie savienojumi”, kurā desmit mākslinieces no Latvijas un Vācijas pievērsīsies cilvēku savstarpējām attiecībām, sieviešu pieredzei, dabai un pārmaiņām pasaulē. Izstādē būs aplūkojami īpaši tai radīti mākslas darbi – no gleznām un tekstila objektiem līdz videoinstalācijām un monumentāliem sienas gleznojumiem.
Izstādi veido starptautiskā mākslinieču grupa “Mycelia”, kas apvieno sievietes no Latvijas un Vācijas. Mākslinieces jau vairākus gadus sadarbojas, rīkojot izstādes, darbnīcas un īstenojot citus radošus projektus. Grupas darbības pamatā ir savstarpējs atbalsts, solidaritāte un sadarbība, nevis konkurence.
Kopš 2020. gada grupas sadarbības simbols ir micēlijs jeb sēņotne – dabā sastopams, lielākoties zem zemes paslēpts pavedienu tīkls. Tas simbolizē mākslinieču savstarpējo saikni, ideju apmaiņu, daudzveidību un spēju pārvarēt robežas. Lai gan grupas dalībnieču sastāvs laika gaitā var mainīties, tās kopīgās vērtības saglabājas.
Izstādē piedalās piecas mākslinieces no Vācijas – Karina Frēliha, Patrīcija Linke, Penelope Ričardsone, Sabīne Šlunka un Silke Bahmane –, kā arī piecas Latvijas mākslinieces – Laura Feldberga, Ingrīda Pičukāne, Sandra Strēle, Izolde Cēsniece un Anna Auziņa.
Visi izstādē apskatāmie objekti un instalācijas ir jaundarbi. Tos vieno interese par cilvēka pieredzi, savstarpējām attiecībām un apkārtējo pasauli. Mākslinieces izmanto dažādus materiālus un tehnikas, īpašu nozīmi piešķirot personīgajai pieredzei un ķermeņa klātbūtnei mākslas radīšanas procesā.
Izstādes centrā ir doma par pasauli kā savstarpēji saistītu tīklu, kurā cilvēki sadarbojas, ietekmē cits citu un palīdz atklāties viens otra talantiem, vienlaikus saglabājot savu identitāti. Tās būtiskas vērtības ir atvērtība, iecietība, ieklausīšanās un prieks par kopīgo.
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No aizsargtīkliem līdz pagātnes sieviešu balsīm
Jau Mākslas stacijas “Dubulti” fasādēs apmeklētājus sagaidīs divi Lauras Feldbergas lielizmēra darbi “Ziemas dārzs”. Tajos izmantots poliestera tīkls, ko māksliniece papildinājusi ar pašas rokām darinātiem krāsainiem tekstila pinumiem, pārvēršot to dekoratīvā, daudzslāņainā struktūrā.
Šiem darbiem ir arī simboliska nozīme. Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Feldberga darina tīklus, kas atsaucas uz aizsardzībai izmantotajiem maskēšanās tīkliem. Vienlaikus tie atgādina par cilvēku vēlmi radīt savus simboliskos aizsargtīklus, lai pārvarētu nedrošību un pasargātu sapņus.
Savukārt vācu mākslinieces Sabīnes Šlunkas instalācija “Čuksti zālē” aicina ieklausīties iepriekšējo paaudžu, īpaši sieviešu, pieredzē. Māksliniece pievērš uzmanību pagātnes liecībām, kas simboliski saglabājušās dabā – zālē, kokos, zemē, ūdenī un mākoņos.
Šlunkas darbā nozīmīga ir intuīcija, iztēle un meditācija. Māksliniece aicina skatītājus iesaistīties ne tikai ar prātu, bet arī emocionāli un garīgi, lai pagātnes pieredze iegūtu jaunu nozīmi mūsdienās.
Vai mūsu nepilnības var kļūt par spēku?
Latvijas māksliniece Izolde Cēsniece instalācijā “Kā adata bez acs” pievēršas jautājumam, kā cilvēks var pieņemt savas vājās puses, neizmantotās iespējas un nepilnības. Viņa rosina domāt, vai tās iespējams pārvērst par palīgu, nevis ļaut tām ierobežot savu dzīvi.
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Instalācijā izmantots tējā krāsots aizkars, vecu tapešu fragmenti un mākslinieces pašrocīgi pārrakstīti teksti. Tie aizgūti no trim atšķirīgiem avotiem – ebreju leģendas par golemu, latviešu teikas par pūķi jeb vilci un pētnieces Janas Kukaines 2024. gada grāmatas “Viscerālā estētika: afekti un feministiskā māksla postsociālismā”. Apvienojot šos tekstus, māksliniece veido savdabīgu pārdomu tīklu par dzīvi un laimi.
Savukārt Patrīcija Linke izstādē piedalās ar četriem tekstila objektiem – “Saistītais #1”, “Saistītais #2”, “Saistītais #6” un “Saistītais #7”. Tajos cita virs citas klātas caurspīdīgas tekstila struktūras, kas veido daudzslāņainus mākslas darbus.
Linke pēta robežas starp ikdienišķo un pārdabisko, apslēpto un atklāto, iekšējo un ārējo pasauli. Viņas darbos savienojas glezniecībai raksturīgās īpašības un telpisku skulptūru elementi, savukārt šķietamas pretrunas pārvēršas savstarpējā dialogā.
Feministiskas laumiņas un dārza rūķenes
Ingrīda Pičukāne izstādē piedalās ar komiksu “Allegria Floralis” un monumentālu sienas gleznojumu “Pūkainais apskāviens”. Viņas darbos savijas glezniecība, zīmējums un animācija, bet galvenie motīvi ir sievietes un ziedi.
Mākslinieces radītā pasaule sākotnēji atgādina pasakainu dabas ainavu ar laumiņām, taču aiz šiem tēliem slēpjas feministisks vēstījums par sievietes ķermeni, identitāti un brīvību. Komiksa nosaukumā un sižetā izmantoti vārdi mākslinieces pašas radītā valodā.
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Ar humoru un sieviešu identitātes jautājumiem strādā arī Sandra Strēle. Viņas gleznu instalācijas veltītas sieviešu kārtas dārza rūķiem – Rūķenēm Rodām, kas simboliski izaicina tradicionālos priekšstatus par sieviešu lomu.
Šim šķietami rotaļīgajam tematam ir arī vēsturisks pamats. Sieviešu kārtas dārza rūķi parādījās tikai 20. gadsimta 60. gados, bet 2004. gadā “Dārza rūķu aizsardzības asociācija” iebilda pret Vācijas ražotnes “Zwergstatt Philipp Griebel Gräfenroda” radītajām Rūķenēm Rodām, argumentējot, ka vēsturiski dārza rūķi bijuši tikai vīrieši. Strēles darbi veidoti dekoratīvā, komiksiem raksturīgā stilā, un gleznas papildina rūķeņu skulptūras.
Klimata pārmaiņas, zemapziņa un sievietes loma pasaulē
Penelope Ričardsone savos darbos pievēršas plašām sistēmām un pat kosmiska mēroga sakarībām, izmantojot drosmīgu un rotaļīgu pieeju, kurā jūtama arī mākslas kustības “Fluxus” un panku kultūras ietekme.
Viņas videoinstalācijā “Tāpat kā zvaigznes kustas debesīs un mūs vieno, tā arī kūstošais ledājs (VIII Antarktikas projekts)” sievietes baltos tērpos attēlo aisbergus, kas pārvietojas cauri brikšņiem un sastopas ar neierastiem apstākļiem. Tādējādi māksliniece neparastā veidā pievēršas klimata pārmaiņām. Instalāciju papildina tušas zīmējumi un putuplasta objekti.
Savukārt Silke Bahmane izmanto sirreālistu iecienīto psihiskā automātisma tehniku, ļaujot mākslas darbu tapšanu ietekmēt zemapziņas impulsiem. Izstādē būs aplūkojami vairāki viņas “Dzejoļu zīmējumi”, kas tapuši uz ar rokām lieta papīra.
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Zīmējumi veidoti vairākos seansos, bet tajos radušos tēlus māksliniece vēlāk apzināti attīsta gleznās, piešķirot tiem simbolisku nozīmi. Īpaši izstādei radīta glezna “Tukšais aplis”, kas veltīta harmonijai un sievietes lomai tās veidošanā.
Mātes un meitas attiecības un 30 metrus garš gleznojums
Anna Auziņa izstādē piedalās ar videodarbu “Sejas”, kurā sarunājas ar savu meitu. Māksliniece pēta mātes un meitas savstarpējo saikni, ierasto lomu maiņu un dažādus priekšstatus par sievietes identitāti.
“Starp mātēm un meitām pastāv dziļi organiski savienojumi. Lisas Irigarajas eseja mani iedvesmoja radīt mātes un meitas attiecībām veltītu darbu, kas rotaļīgi parāda centienus nostiprināt savstarpējo saikni. Video redzamais process apvērš ierastās mātes un meitas lomas, bet tā laikā risinātās sarunas izvaicā dažādus priekšstatus un variē feministiskas nostādnes,” skaidro Auziņa, kuras galvenais mākslinieciskās izteiksmes veids ir dzeja.
Savukārt Karina Frēliha savā mākslā izmanto japāņu tradicionālo sumi-e tehniku – monohromu glezniecību ar melnu tušu, kas Japānā pazīstama kopš 14. gadsimta. Šajā tehnikā īpaši svarīga ir koncentrēšanās, klātbūtne un mijiedarbība starp otu, tušu, ūdeni un papīru.
Frēliha veido spirālveidīgus gleznojumus uz gara papīra, kas pēc apgleznošanas tiek satīts rullī. Māksliniece spirāles izmanto kā simbolu cilvēku attiecībām, draudzībai, ģimenes saitēm, atmiņām, šķiršanās pieredzei un pārmaiņām.
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Viņas instalācijas “Kopīgie pavedieni” centrā ir 30 metrus garš tušas gleznojums, ko iespējams aplūkot gan tieši, gan spogulī. Darbs aicina skatītāju uz mierīgu un nesteidzīgu vērošanu.
Izstāde “Micēlija. Organiskie savienojumi” Mākslas stacijā “Dubulti” būs skatāma no 2026. gada 16. oktobra līdz 2027. gada 31. janvārim.