Kadri no Dž. Dž. Džilindžera iestudējuma “Ēriks un Anna” mēģinājuma
FOTO, VIDEO: Čehova teātrī pirmizrādi piedzīvos Dž. Dž. Džilindžera iestudējums “Ēriks un Anna”
Šonedēļ, 17. oktobrī, Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra arkādē pirmizrādi piedzīvos režisora Dž. Dž. Džilindžera iestudējums “Ēriks un Anna” pēc igauņu dramaturga Tima Jansona lugas.
Ēriks un Anna ir bijuši draugi visu mūžu — precīzāk, kopš bērnudārza laikiem. Var šķist, ka viņi viens par otru zina visu. Bet vai tiešām?
Vientulība, mīlestība, draudzība. Ko mums nozīmē šie vārdi?
Lai labāk saprastu sevi, ir vērts paskatīties uz sevi no malas. Ēriks un Anna izdzīvos mums pazīstamas situācijas, piedzīvos gan komiskus, gan skumjus brīžus. Tieši viņos mēs varēsim atpazīt sevi un ļauties pārdomām par savām draudzībām.
Galvenais ir atcerēties, ka cilvēki, kurus pazīstam visu savu dzīvi, var mūs negaidīti pārsteigt. Mēs arī paši varam sevi pārsteigt. Galvenie varoņi būs tie, kuri, iespējams, mums atklās kaut ko, ko slēpjam no sevis. Jau tāpēc vien ir vērts apmeklēt izrādi!
Tima Jansona stāsts aizraus skatītājus, kuriem patīk pasmieties, paironizēt un piedzīvot negaidītus pavērsienus. Luga piedzīvoja pasaules pirmizrādi 2020. gadā Sidalinnas teātrī (tolaik – Igaunijas Krievu teātrī) ) — krievu valodā Igora Kotjuha tulkojumā. Arī Čehova teātra jauniestudējumā izmantots tas pats tulkojums.
Izrādes režisors ir Dž. Dž. Džilindžers, scenogrāfe un kostīmu māksliniece – Annemarija Ščegoļeva, kustību māksliniece – Linda Kalniņa, gaismu mākslinieks – Maksims Ustimovs. Izrādes vadītāja – Kristīna Tolmadževa.