Andreja Žagara fonda koncertā viens no pasaules vadošajiem tenoriem Pāvels Černohs kopā ar LNSO
Andreja Žagara kultūras attīstības fonds 17. oktobrī aicina uz jau tradicionālo opermūzikas Galā koncertu “Draugi – Andrejam Žagaram“ Vidzemes koncertzālē “Cēsis“. Cēsu koncertzālē īpašu solokoncertu sniegs viens no šī brīža operas pasaules vadošajiem tenoriem Pāvels Černohs, kas ar savu sniegumu un skaisto tembru sajūsmina nozīmīgāko opernamu publiku. Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri diriģēs Jaroslavs Kizlinks.
Pāvels Černohs: “Dalība šajā koncertā man ir nozīmīgs notikums. Andrejs Žagars bija mans labs draugs, kurš bija klāt manas karjeras pirmssākumos. Tieši viņš man pavēra pirmās iespējas un iemācīja daudz ko tādu, ko savā karjerā izmantoju vēl šodien. Viņš bija vizionārs, menedžeris, mākslinieks un brīnišķīgs cilvēks. Šim koncertam Latvijas publikai esmu izvēlējies skaistākās operu ārijas no itāļu, čehu, vācu un franču opermūzikas repertuāra. Domāju, ka arī Andrejam šī programma būtu patikusi. No visas sirds pateicos Andreja Žagara kultūras attīstības fonda komandai, kas tik lieliski turpina kopt Andreja idejas mantojumu.”
Pāvelu Černohu ar ovācijām sagaida pasaules vadošie operas nami– Teatro alla Scala, Vīnes un Parīzes operas, Nīderlandes Nacionālā opera, Karaliskā opera Londonā, arī Zalcburgas un Glaindbornas festivāli, kā arī citi operas nami un koncertzāles. Viņš bieži sadarbojas ar pasaules atzītākajiem diriģentiem – Danielu Bārenboimu, Kirilu Petrenko, Saimonu Retlu, Džonu Eliotu Gārdineru, Šarlu Dituā un Semjonu Bičkovu. Aizvadītajās sezonās Pāvelam Černoham ir spilgtas lomas vairākās operās, tostarp Leipcigas operā un Bavārijas Valsts operā, kur tenors uzstājās kopā ar Bostonas simfonisko orķestri un diriģentu Andri Nelsonu.
Profesionālās skatuves gaitas harismātiskais dziedātājs uzsāka Čehijā savā dzimtajā Brno pilsētā ar lomu operā “Burvju flauta”, kam sekoja uzstāšanās Prāgā. Karjeras pirmssākumos jaunā operdziedātāja talantu ievēroja un īpaši izcēla Andrejs Žagars, aicinot tenoru uzstāties Rīgā, līdz šobrīd Pāvels Černohs kļuvis par vienu no pieprasītākajiem operas solistiem pasaulē.
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Arturs Maskats Andreja Žagara kultūras attīstības fonda mākslinieciskais vadītājs: “Mums ir īpašs prieks šogad, atzīmējot Andreja Žagara dzimšanas dienu, piedāvāt Latvijas klausītājiem tikšanos ar izcilo dziedātāju Pavelu Černohu, kura talants šobrīd mirdz uz ievērojamu pasaules operteātru skatuvēm. Tā ir īpaši skaista pasaules opermūzikas izlase, ko mūsu klausītājiem piedāvā spožais dziedātājs, kura starptautiskie panākumi lielā mērā sākušies tieši uz mūsu operteātra skatuves Andreja Žagara vadībā. Esam arī ļoti pateicīgi mūsu koncertu sadarbības partneriem– Latvijas Nacionālajam simfoniskajam orķestrim, Vidzemes koncertzālei “Cēsis”. Īpaši pateicamies koncerta un fonda atbalstītājiem.”
“Izcils mākslas notikums sākas vēl pirms paceļas priekškars - ar ieceri un cilvēkiem, kuri palīdz tai īstenoties. Apdrošināšanā mēs rūpējamies par drošību, kas ļauj cilvēkiem pārliecinošāk īstenot savus plānus. Arī kultūrā iecerēm ir vajadzīgs stabils pamats, tāpēc atbalstām Andreja Žagara kultūras attīstības fondu visas sezonas garumā. Andrejs Žagars prata saskatīt talantu un pavērt tam ceļu uz pasaules skatuvēm. Pāvela Černoha koncerts ir spilgts apliecinājums tam, cik tālu var aizvest īstajā brīdī sniegts atbalsts. Mums ir svarīgi, lai Andreja iesāktais turpinātos un Latvijas publikai būtu iespēja klātienē piedzīvot izcilu mākslinieku sniegumu,” uzsver “Compensa Vienna Insurance Group” Latvijas filiāles vadītājs Aigars Freimanis.
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“Andreja Žagara kultūras attīstības fonds pulcē Latvijā spilgtus un starptautiski atzītus māksliniekus, bagātinot mūsu kultūras vidi ar notikumiem, kas citkārt būtu jāmeklē uz pasaules lielākajām skatuvēm. Citadelei ir svarīgi atbalstīt iniciatīvas, kas ļauj šāda mēroga māksliniekiem viesoties Latvijā un Latvijas klausītājiem – piedzīvot šādus kultūras notikumus savās mājās. Esam gandarīti būt daļa no šī brīnišķīgā koncerta," saka bankas Citadele Private Banking vadītājs Kristaps Urpens.
Andreja Žagara kultūras attīstības fonds turpina tā dibinātāja Andreja Žagara iesākto, arvien organizējot nozīmīgus kultūras notikumus un Latvijas publikai piedāvājot iepazīt aktuālākos un pasaulē pieprasītākos māksliniekus ekskluzīvos koncertos. Koncerts “Draugi – Andrejam Žagaram” tradicionāli notiek oktobrī, kad Andrejs Žagars svinētu savu dzimšanas dienu. Šoruden koncerts “Draugi – Andrejam Žagaram” notiks jau astoto reizi.
Kopumā Andreja Žagara kultūras attīstības fonds šajā sezonā iecerējis vairākus zīmīgus notikumus. Jau oktobra sākumā atsākās saunu vakaru cikls par mūzikas pasaulē, operā un mākslā nozīmīgām personībām. Pirmās šīs sezonas “Sarunas” atsākās savulaik Andreja Žagara dibinātajā restorānā “Osiris”, kur mākslas zinātniece Helēna Demakova dalījās izzinošā stāstā par latviešu mākslinieku, scenogrāfu un grafiķi Ilmāru Blumbergu. Šajā sezonā fonds gatavo īpašu pārsteigumu, jau atkārtoti Latvijas publikai organizējot mūsu izcilā diriģenta Andra Nelsona koncertus. Šobrīd ar fonda atbalstu Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā skatāma trimdas mākslinieka, dramaturga un gleznotāja Raimonda Staprāna simtgadei veltītā izstāde “Raimonds Staprāns. Klusuma arhitektūra”. Tāpat tuvojas noslēgumam darbs pie grāmatas par Andreja Žagara dzīvi un plašo radošo darbību. Grāmatas autori ir Edīte Tišheizere, Deniss Hanovs un Inese Zandere. Sezonas laikā tiek plānoti arī citi īpaši un Latvijas kultūrtelpu bagātinoši notikumi.