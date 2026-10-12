Spiediens uz Latvijas robežas pieaug: šogad apturēts rekordliels migrantu skaits
Uz Latvijas un Baltkrievijas robežas šogad novērsto nelikumīgas šķērsošanas mēģinājumu skaits jau pārsniedzis visa pagājušā gada rādītāju. Kopš gada sākuma no nelikumīgas iekļūšanas Latvijā atturēti 12 083 cilvēki, kamēr visā 2025. gadā šis skaits bija 12 046, informē Valsts robežsardze.
Situācija uz robežas joprojām ir saspringta. Pēdējo trīs dienu laikā vien robežsargi novērsuši 94 mēģinājumus nelikumīgi iekļūt Latvijā no Baltkrievijas teritorijas. Salīdzinājumam – 2024. gadā visa gada laikā no robežas nelikumīgas šķērsošanas tika atturēti 5388 cilvēki, kas ir vairāk nekā divas reizes mazāk nekā šogad.
Vienlaikus atsevišķos gadījumos migrantiem humānu apsvērumu dēļ atļauts ieceļot Latvijā. Pērn šādi tika uzņemts 31 cilvēks, bet 2024. gadā – 26 cilvēki.
Paaugstinātā migrācijas spiediena dēļ valdība līdz šā gada beigām pagarinājusi pastiprinātās robežapsardzības režīmu Baltkrievijas pierobežā. Tas ir spēkā vairākās teritorijās, tostarp Ludzas, Krāslavas un Augšdaugavas novadā, kā arī Daugavpilī un atsevišķās Rēzeknes novada teritorijās.