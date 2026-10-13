Latvija kļuvusi par vienu alu bagātāka! Uzzini, kurā Latvijas novadā atklāta pirmā ala
Latvijā ir viens kultūrvēsturiskais novads, kurā līdz šim nav bijusi atklāta neviena dabiski izveidojusies ala. Nu tas varētu būs mainījies un dabas veidotas, nevis cilvēku izraktas, fiksētas alas varētu būt gan Kurzemē un Latgalē, gan Vidzemē un Zemgalē. Latvijā par dabisku alu parasti uzskata vismaz trīs metrus garu pazemes tukšumu, kurā var iekļūt cilvēks.
Ģeologs Gatis Pāvils tikko “Facebook” publicējis savā ziņā sensacionālu vēsti: “Šodien (pagājušās nedēļas brīvdienās – Red.) izdevās apzināt pirmo man zināmo dabisko alu Zemgalē. Tā ir ap četrus metrus gara, ielīst tajā var... bet negribas, jo gultni klāj avots. Atrodas Skujaines krastā, Klūnu klintīs. Diezgan neievērojama. Iespējams, alas ieeju nesen atskalojusi Skujaine,” un pēc kāda laikā precizē: “No vienas puses - ir tāda šaura “lamata”, līst iekšā nemaz negribētos. Taču tehniski sanāk, ka šī ir ala, dabiski veidojusies, īsta. Zemgalē IR ala! Tērvetes pagastā IR ala!”
Sociālā tīkla saziņā ģeologs, alu un atsegumu eksperts Dainis Ozols informē, ka savulaik Dabas skaitīšanas datos par to bijis rakstīts: “Augšgala pamatnē – bebru apdzīvota ala. 3,3 m gara, 0,27 m augstiem griestiem ala, 0,7-1 m plata, griestu augstums nemainīgs. Ir savilkti koki, grīdu klāj ūdens”. Tā esot bijusi pārāk neievērojama, lai to kartētu jeb fiksētu, kā dabas vērtību.
Tagad Dainis Ozols raksta: “Zinu, ka tehniski tajā var ielīst un tā pārsniedz trīs metru garumu. Tātad, kārtīga Latvijas mērogu ala.” Gatis Pāvils piebilst: “Iespējams, ka ir mazliet attīrījusies. Nu tomēr - ja nav ielīsts, tad nevar apgalvot, ka tā ir ala,” uz ko Dainis Ozols atbild: “Tad jāgaida siltāks laiks, tagad galīgi negribas.”
Ala atrodas Skujaines upes krastā. Skujaine izteka ir Dobeles novada Bēnes pagastā un tā ir Tērvetes kreisā krasta pieteka.