Tramps pastiprina spiedienu uz Ukrainu un draud bloķēt tai paredzēto ieroču piegādes
ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija draud bloķēt Ukrainas militārā atbalsta programmu, ja Kijiva nepārtrauks uzbrukumus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām.
Kā pirmdien, 12. oktobrī, vēsta britu laikraksts “Financial Times”, Vašingtona pastiprina spiedienu gan uz Ukrainu, gan tās Eiropas sabiedrotajiem, cenšoties panākt triecienu pārtraukšanu.
Runa ir par militārā atbalsta programmu PURL, kuras ietvaros Ukraina saņem ASV ražotus ieročus, bet par tiem maksā citas NATO dalībvalstis. Saskaņā ar laikraksta avotu teikto ASV amatpersonas aktīvi sazinās ar Ukrainas un Eiropas pārstāvjiem. “Viņi zvana uz Kijivu, viņi zvana visiem [Eiropā],” izdevumam atklājusi kāda amatpersona.
Tiek ziņots, ka ASV pārstāvji sazinājušies arī ar Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska militāro padomnieku Pavlo Paļisu. Tikmēr Baltais nams atteicies apstiprināt vai komentēt informāciju par iespējamo militārā atbalsta programmas pārtraukšanu.
Šie draudi izskanējuši laikā, kad Tramps paziņojis par it kā panāktu enerģētikas pamieru starp Krieviju un Ukrainu. “No šī brīža karā starp Krieviju un Ukrainu stājas spēkā enerģētikas pamiers. Abas puses tam ir piekritušas. Nelauziet to!” 11. oktobrī sociālajā tīklā “Truth Social” rakstīja ASV prezidents.
Tomēr Ukrainas puse par šādu vienošanos sākotnēji neko nezināja. Zelenskis norādījis, ka atbalstīs abpusēju uzbrukumu pārtraukšanu enerģētikas objektiem, ja tam piekritīs arī Krievija. Vēlāk viņš paziņoja, ka Ukraina gaida skaidrāku informāciju no Vašingtonas par sarunām ar Maskavu un Krievijas prezidenta Vladimira Putina gatavību ievērot iespējamo vienošanos.
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Vienlaikus Zelenskis atkārtoti paudis gatavību rīkot prezidenta vēlēšanas Ukrainā, ja Krievija piekritīs pilnīgai uguns pārtraukšanai uz 60 dienām. Pagaidām nav zināms, vai Tramps plāno atbalstīt šo priekšlikumu, savukārt Maskava enerģētikas pamiera panākšanu nav apstiprinājusi.