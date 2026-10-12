Krievija iejaukusies vēsturiskajā “Brexit” balsojumā: Lielbritānijas premjers nāk klajā ar skaļu paziņojumu
Krievija iejaukusies 2016. gada referendumā, kurā Lielbritānijas iedzīvotāji nobalsoja par izstāšanos no Eiropas Savienības (ES). Ar šādu paziņojumu nācis klajā Lielbritānijas premjerministrs Endijs Bērnems.
Podkāstā “The Rest is Politics” Bērnems atklājis, ka pēc stāšanās amatā šā gada jūlijā lūdzis saviem padomniekiem noskaidrot, vai Krievija patiešām mēģinājusi ietekmēt “Brexit” referendumu. “Es saņēmu skaidru atbildi, ka jā, tāda iejaukšanās bija,” sacījis premjers. Viņš uzsvēris, ka šādus faktus ir svarīgi publiskot, lai arī citu Eiropas valstu vēlētāji apzinātos ārvalstu ietekmes riskus.
Aizdomas par Krievijas centieniem ietekmēt Lielbritānijas politiku izskanējušas jau iepriekš. Vēl 2020. gadā parlamenta komiteja secināja, ka valdība nav pietiekami izvērtējusi Krievijas valsts mediju un sociālo tīklu kontu iespējamo ietekmi uz referenduma norisi. Maskava gan ilgstoši noliegusi jebkādu iejaukšanos citu valstu vēlēšanās.
Bērnems arī atklājis, ka pagājušajā nedēļā Berlīnē ar Vācijas kancleru Frīdrihu Mercu apspriedis iespējamo Krievijas saistību ar galēji labējo partiju “Alternatīva Vācijai”. Pēc britu premjera teiktā, Mercs norādījis uz partijas saiknēm ar Krieviju un iespējamu finansējumu no Maskavas. Bērnems uzsvēris, ka Krievijas izplatītā dezinformācija ietekmē arī Vācijas politisko vidi.
Vienlaikus pats Lielbritānijas premjers nonācis kritikas krustugunīs saistībā ar savām attiecībām ar Apvienoto Arābu Emirātu atbalstītā futbola kluba “Manchester City” īpašniekiem. Pēc kluba atzīšanas par vainīgu finanšu noteikumu pārkāpumos radušies jautājumi par politiķu kontaktiem ar tā vadību. Bērnems piekritis publiskot informāciju par savām tikšanās reizēm ar kluba īpašniekiem, uzsverot, ka futbola kluba pārkāpumu izmeklēšana jānodala no jautājumiem par ārvalstu investīcijām.