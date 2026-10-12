Rīgā sāksies vērienīgi ielu remontdarbi par vairāk nekā 3 miljoniem eiro: kur jārēķinās ar ierobežojumiem?
Rīgā drīzumā sāksies jauni ielu remontdarbi, kas ietekmēs gan autovadītājus, gan gājējus. Par vairāk nekā 3,27 miljoniem eiro plānots atjaunot brauktuves un ietves trīs galvaspilsētas ielās – Uzvaras bulvārī, Aristīda Briāna ielā un Mūkusalas ielā.
Remontdarbu laikā jārēķinās ar satiksmes, gājēju pārvietošanās ierobežojumiem un atsevišķās vietās arī ar autostāvvietu slēgšanu.
Uzvaras bulvārī remontdarbi paredzēti posmā no Akmens tilta līdz Bāriņu ielai. Šogad plānots atjaunot ietves, apmales un brauktuves asfaltu posmā no Bāriņu ielas līdz Slokas ielai. Savukārt uz Akmens tilta atjaunos asfalta segumu joslā, kas atdala tramvaja sliedes no pārējās brauktuves. Lai pēc iespējas mazāk traucētu satiksmi, asfaltēšana galvenokārt notiks naktīs, bet gājējiem remontdarbu laikā būs jāizmanto ietve ielas pretējā pusē. Darbu izmaksas sasniedz aptuveni 1,07 miljonus eiro.
Aristīda Briāna ielā remontēs posmu no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Miera ielai. Darbus sāks ielas pāra numuru pusē, pakāpeniski atjaunojot ietves aptuveni 100 līdz 130 metrus garos posmos. Remonta laikā nebūs pieejamas atsevišķas autostāvvietas, kā arī uz laiku pārvietos sabiedriskā transporta pieturvietu. Šie darbi izmaksās aptuveni 655 tūkstošus eiro.
Mūkusalas ielā paredzēts atjaunot brauktuves un ietves posmā no Akmens tilta līdz Mūkusalas satiksmes rotācijas aplim. Papildus jaunam asfaltam plānots izbūvēt pazeminātas apmales un taktilo bruģi, lai pārvietošanās būtu ērtāka arī cilvēkiem ar kustību un redzes traucējumiem. Šis būs dārgākais no trim projektiem – tā izmaksas sasniegs aptuveni 1,55 miljonus eiro. Precīzu darbu sākšanas vietu un satiksmes organizācijas izmaiņas pašvaldība vēl precizēs.
Rīgas pašvaldība brīdina, ka remontdarbu laikā iespējami īslaicīgi satiksmes un pārvietošanās ierobežojumi. Autovadītāji un gājēji aicināti sekot līdzi pagaidu ceļa zīmēm un laikus rēķināties ar iespējamām neērtībām.