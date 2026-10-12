“Putins joprojām ir pārliecināts, ka var uzvarēt.” Rinkēvičs brīdina par sarežģītu laiku Ukrainai un Eiropai
Pašlaik nekas neliecina, ka Krievija būtu gatava pārtraukt karu Ukrainā, tāpēc Eiropai jāturpina sniegt Kijivai militāru un finansiālu palīdzību. To intervijā TV3 raidījumam “900 sekundes” uzsvēris Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, komentējot ASV prezidenta Donalda Trampa paziņojumus par iespējamu pamieru enerģētikas jomā.
“Joprojām Putins ir pārliecināts, ka viņš var uzvarēt,” sacīja Rinkēvičs, norādot, ka pagaidām neredz Krievijas gatavību izbeigt karadarbību. Vienlaikus viņš atzina, ka ASV panākta vienošanās par savstarpēju uzbrukumu pārtraukšanu enerģētikas objektiem būtu pozitīvs solis, tomēr no Trampa paziņojumiem vēl ir pāragri izdarīt tālejošus secinājumus.
Prezidents uzsvēra, ka Latvijai un pārējām Eiropas valstīm jākoncentrējas uz to, ko tās pašas spēj ietekmēt. Viņaprāt, Ukrainas atbalstam jāturpinās neatkarīgi no tā, “kādi vēji pūš pāri okeānam”. Īpaši svarīgi tas ir pirms gaidāmās ziemas, jo Krievijas uzbrukumi Ukrainas infrastruktūrai turpinās un apstākļi var kļūt vēl sarežģītāki.
Rinkēvičs arī brīdināja, ka nākamais gads var kļūt izšķirošs Eiropas turpmākajai nostājai Ukrainas jautājumā. Vairākās Rietumeiropas valstīs pieaug politisko spēku ietekme, kuri iestājas par palīdzības samazināšanu vai pārtraukšanu. Vienlaikus arvien sarežģītāk kļūst panākt vienošanos par sankcijām un Krievijas iesaldēto aktīvu izmantošanu Ukrainas atbalstam.
Komentējot Trampa paziņojumus par Krievijas dīzeļdegvielas piegādēm, Rinkēvičs norādīja, ka ASV jau ilgstoši uztur kontaktus gan ar Maskavu, gan Kijivu. Tomēr līdzšinējās diplomātiskās iniciatīvas nav spējušas apturēt karu. Prezidents aicināja nesteigties ar secinājumiem par Vašingtonas attiecību maiņu ar Krieviju.
Tikmēr ASV lēmums uz laiku atvieglot ierobežojumus Krievijas naftas produktu tirdzniecībai izraisījis Ukrainas neapmierinātību. Zelenskis šo soli nodēvējis par “necienīgu” un “vāju”, uzsverot, ka Krievijas ieņēmumi no energoresursiem palīdz finansēt karu. Savukārt Rinkēvičs uzsvēra, ka Eiropai šobrīd svarīgākais ir nodrošināt Ukrainai pietiekamu atbalstu, lai tā spētu pārciest ziemu un turpināt aizstāvēties.