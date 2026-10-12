Aizvadītās diennakts statistika vēlreiz atgādina par drošības riskiem uz Latvijas ceļiem.
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Šodien 08:50
Policijai darba netrūkst: aizvadītajā diennaktī fiksētas 77 avārijas un simtiem ceļu satiksmes pārkāpumu
Azvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 77 ceļu satiksmes negadījumi, kuros ievainojumus guvuši desmit cilvēki. Vienlaikus policija konstatējusi simtiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu, tostarp braukšanu reibumā un agresīvu uzvedību pie stūres.
Kopumā ceļu satiksmes jomā pieņemti 374 administratīvā pārkāpuma lēmumi. Visbiežāk autovadītāji pārkāpuši atļauto braukšanas ātrumu – par to pieņemti 170 lēmumi, kas ir gandrīz puse no visiem fiksētajiem administratīvajiem pārkāpumiem.
Policijas redzeslokā nonākuši arī agresīvi autovadītāji. Par agresīvu braukšanu pieņemti divi administratīvā pārkāpuma lēmumi, savukārt par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākti četri kriminālprocesi.
Aizvadītās diennakts statistika vēlreiz atgādina par drošības riskiem uz Latvijas ceļiem. Pārmērīgs ātrums, agresīva braukšana un sēšanās pie stūres alkohola reibumā var apdraudēt ne tikai pašus autovadītājus, bet arī pasažierus un citus satiksmes dalībniekus.