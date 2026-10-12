Autovadītāju ievērībai: Ikšķilē uz Daugavpils šosejas un citviet remontdarbu dēļ jārēķinās ar palēninātu satiksmi
Autovadītājiem, kuri plāno doties pa Daugavpils šoseju (A6), jārēķinās ar iespējamu kavēšanos Ikšķilē. Tur remontdarbu dēļ satiksme ir palēnināta, tāpēc ceļā ieteicams ieplānot papildu laiku, informē VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.
Ikšķilē slēgta brauktuve Rīgas virzienā, un transportlīdzekļu kustība novirzīta uz Ogres virziena brauktuvi. Remontdarbu posmā noteikts ātruma ierobežojums 50 km/h, kā arī pie satiksmes pārvada uzstādīts gājēju pārejas luksofors. Autovadītājiem jāņem vērā, ka pašlaik nav iespējams izmantot nobrauktuvi uz Skolas ielu un uzbrauktuvi no tās.
Lai atvieglotu pārvietošanos, ierīkotas divas apgriešanās vietas – Ogres pusē pie Kadiķu ielas krustojuma un Rīgas pusē pie stāvlaukumiem aiz Ikšķiles.
Būvdarbi turpinās vēl daudzviet Latvijā – kopumā remontdarbi notiek 58 valsts autoceļu posmos. Viens no ilgāk šķērsojamajiem posmiem ir uz Vidzemes šosejas (A2) no Siguldas līdz Augšlīgatnei, kur jārēķinās ar aptuveni 35 minūtēm. Savukārt uz Liepājas šosejas (A9) no Lielupes līdz krustojumam ar Jelgavas–Tukuma autoceļu remontposma šķērsošana var aizņemt aptuveni 20 minūtes.
Arī uz reģionālajiem ceļiem saglabājas būtiski ierobežojumi. Posmā no Priekules līdz Lietuvas robežai ierīkoti četri luksoforu posmi, un tā šķērsošanai nepieciešamas aptuveni 35 minūtes. Savukārt uz autoceļa Valdgale–Roja no Valdemārpils līdz Rudei ceļā jārēķinās ar aptuveni 30 minūtēm.