Ledāju kušana var piespiest cilvēkus pamest mājas arī Eiropā: eksperts brīdina par gaidāmajām pārmaiņām
Kūstošie ledāji un arvien nestabilākās kalnu nogāzes nākotnē var radīt nopietnus draudus arī Eiropas iedzīvotājiem. Klimata pārmaiņu dēļ atsevišķos kalnu reģionos var nākties pārvietot ne tikai ceļus un citu infrastruktūru, bet arī cilvēkus, kuri tur dzīvo. Īpaši satraucoša situācija veidojas Alpos, kur līdz gadsimta beigām varētu izzust liela daļa ledāju.
Par šiem riskiem aģentūras LETA podkāstā “Kas tas vispār bija?!” stāstījis Latvijas Universitātes asociētais profesors, ģeologs un ledāju pētnieks Kristaps Lamsters. Viņš uzsvēris, ka ledāju atkāpšanās sekas nav tikai tālu kalnu reģionu problēma. “Iespējams, mums būs jāpārvieto infrastruktūra, jāpārvieto cilvēki,” brīdinājis pētnieks.
Lamsters skaidrojis, ka temperatūras paaugstināšanās ietekmē ne tikai pašus ledājus, bet arī kalnu iežus. Ūdens iesūcas plaisās un var nokļūt zem ledāja, veicinot tā slīdēšanu. Savukārt, atkūstot ledum, kas atrodas iežu plaisās, kalnu nogāzes var kļūt nestabilas, palielinot nogruvumu risku.
Šādu dabas katastrofu postošās sekas šogad īpaši spilgti pieredzējusi Nepāla. Augusta plūdi nodarīja plašus postījumus, bet svētdien, 11. oktobrī, jauni plūdi Budhi Gandaki upē aizskaloja ēkas un lika evakuēt iedzīvotājus. Tomēr eksperts uzsver, ka ne katru nogruvumu iespējams tieši saistīt ar klimata pārmaiņām. Lai noteiktu konkrētas katastrofas cēloņus, nepieciešama rūpīga izpēte un ilgstoši novērojumi.
Līdzīgas problēmas nākotnē varētu skart arī Alpu reģionu. Lai gan paši kalni nekur nepazudīs, var mainīties vietas, kur cilvēkiem būs droši dzīvot un pārvietoties. Īpaši sarežģīta situācija var veidoties šaurajās kalnu ielejās, kur mājas un ceļi jau tagad izbūvēti ierobežotā teritorijā un pārcelšanās uz drošāku vietu nebūtu vienkārša.
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Vienlaikus Lamsters uzsver, ka pat nelabvēlīgu klimata prognožu gadījumā nav pamata atmest centienus mazināt siltumnīcefekta gāzu izmešus. Jo lēnāk paaugstināsies temperatūra, jo vairāk laika cilvēkiem būs pielāgoties pārmaiņām un sagatavoties iespējamiem riskiem. “Tas nenozīmē, ka mums nav nekas jādara. Tieši pretēji,” uzsvēris pētnieks.