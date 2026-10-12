Visvairāk līs Kurzemē, prognozē sinoptiķi.
Sabiedrība
Šodien 07:10
Jaunā nedēļa sāksies ar mākoņiem un lietu: sinoptiķi atklāj, kur pirmdien līs visvairāk
Pirmdien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām debesis skaidrosies un uzspīdēs saule. Tomēr bez lietus neiztiks – dažviet gaidāmi īslaicīgi nokrišņi, bet visvairāk līs Kurzemē, prognozē sinoptiķi.
Dienas laikā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +10…+13 grādiem. Pūtīs lēns dienvidu un dienvidrietumu vējš, savukārt Kurzemē vēja virziens būs mainīgs.
Rīgā pirmdien būtiski nokrišņi nav gaidāmi, taču saule starp mākoņiem parādīsies vien brīžiem. Pūtīs lēns dienvidu, dienvidrietumu vējš, un gaiss iesils līdz +12 grādiem.