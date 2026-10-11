Īpaši aizsargājamie sikspārņi iet bojā vēja parkā Liepājā
SIA "Rapsoil" vēja parkā Liepājā divu nedēļu laikā atrasti 18 bojāgājuši īpaši aizsargājamie sikspārņi, kas ir divreiz vairāk par pieļaujamo skaitu, svētdien vēstīja TV3 raidījums "Nekā personīga".
Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) uzņēmumam uzdevusi apturēt vēja turbīnas un izstrādāt plānu sikspārņu bojāejas mazināšanai. Lai gan aizliegums joprojām ir spēkā, uzņēmums to neievēro, par ko tam piemērots 1000 eiro sods. Uzņēmums gan pārkāpumu neatzīst un grasās lēmumu pārsūdzēt.
Vēja parks atrodas starp jūru un Tosmares dabas liegumu, netālu no Liepājas centra. Sertificēta sikspārņu eksperte Renāte Kaupuža raidījumam skaidroja, ka turbīnas izvietotas perpendikulāri vienam no galvenajiem sikspārņu migrācijas koridoriem Latvijā. Turklāt attālums starp turbīnu lāpstiņām un zemi ir neliels, bet tieši šādā augstumā koncentrējas sikspārņi.
DAP Dabas aizsardzības departamenta direktore Gita Strode norādīja, ka šī teritorija ir iecienīta sikspārņu barošanās vieta, savukārt tuvumā esošajos vecajos bunkuros tie ziemo.
Pēc ilgām diskusijām vēja parkā tika samazināts plānoto turbīnu skaits, un šovasar tās sāka darboties testa režīmā. Uzņēmumam bija jāveic sikspārņu monitorings un jāievēro vairāki nosacījumi, tostarp nekavējoties jāaptur turbīnu darbība, ja pie kādas no tām tiek atrasti vairāk nekā divi beigti sikspārņi.
Augusta nogalē, kad turbīnas bija darbojušās nedaudz ilgāk par mēnesi, divu nedēļu laikā tika atrasti 18 beigti sikspārņi, pārsniedzot noteikto robežu.
Pēc Strodes teiktā, uzņēmumam bija jāierobežo turbīnu darbība naktīs un jāiesniedz DAP dati, kas ļautu pārliecināties par šo ierobežojumu ievērošanu. Tā kā dati netika saņemti, DAP 11. septembrī uzdeva turbīnas apturēt pavisam, līdz uzņēmums iesniegs konkrētu plānu sikspārņu aizsardzībai.
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Tomēr "Nekā personīga" pārliecinājās, ka 30. septembra rītā turbīnas joprojām griezās.
"Rapsoil" raidījumam apstiprināja, ka vēja parkā atrasti beigti sikspārņi, taču norādīja, ka uzņēmums jau esot ieviesis darbības ierobežojumus. Proti, līdz 30. septembrim, kad beidzas aktīvā sikspārņu migrācija, turbīnas naktīs apturētas, ja temperatūra bijusi zemāka par desmit grādiem un vēja ātrums nepārsniedzis sešus metrus sekundē, jo tad sikspārņi esot visaktīvākie.
Uzņēmums apgalvo, ka par šādu kārtību informējis DAP un 22., 23. un 30. septembra pārbaudēs neviens beigts sikspārnis vairs nav atrasts.
Savukārt DAP uzsver, ka uzņēmuma piedāvātos ierobežojumus nav saskaņojusi. Turklāt "Rapsoil" joprojām nav iesniedzis turbīnu darbības datus, tāpēc nav iespējams pārliecināties, vai ieviestie pasākumi tiešām samazina sikspārņu bojāeju.
Par rīkojuma neievērošanu DAP uzņēmumam piemērojusi 1000 eiro sodu, kas ir maksimālais iespējamais sods par šādu pārkāpumu. "Mēs saprotam, ka tas ir smieklīgi maz, jo lielāki zaudējumi ir tad, ja nevar darboties, katra kavējuma diena maksā vairāk, līdz ar to ir saprotams, kāpēc var ignorēt - samaksā tūkstoti un turpini darīt," atzina Strode.
"Rapsoil" nepiekrīt, ka būtu pārkāpis noteikumus, un sola sodu pārsūdzēt. Vienlaikus DAP varētu pieprasīt uzņēmumam atlīdzināt dabai nodarīto kaitējumu. Piemēram, par desmit bojāgājušiem sikspārņiem kompensācija varētu sasniegt 39 000 eiro.
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Tomēr patlaban nav skaidrs, kā kompensāciju aprēķināt, jo vēja parks vēl darbojas testa režīmā. Pieļaujamo putnu un sikspārņu bojāejas apmēru katram vēja parkam nosaka individuāli ietekmes uz vidi novērtējumā, taču attiecīgās prasības piemērojamas tikai pēc turbīnu nodošanas ekspluatācijā.
DAP arī pieļauj, ka patiesais bojāgājušo sikspārņu skaits ir lielāks, jo turbīnas atrodas meža ielokā un bojāgājušos dzīvniekus iespējams uzskaitīt tikai turbīnu laukumos.
Nepilnības regulējumā varētu novērst jaunie vēja parku uzraudzības noteikumi, pie kuriem Klimata un enerģētikas ministrija strādā jau vairāk nekā gadu. Tomēr to pieņemšana kavējas, jo pēdējā saskaņošanā saņemti vairāki simti iebildumu, vēstīja raidījums.
Kā ziņots, "Rapsoil" vēja parkā Liepājā iecerējis darbināt 12 vēja turbīnas ar kopējo jaudu 57,6 megavati. Turbīnu torņa augstums sasniedz 82,5 metrus, bet kopējais augstums ar spārniem ir gandrīz 150 metri.
Kā liecina "Firmas.lv" informācija, "Rapsoil" apgrozījums pērn bija 30 508 eiro, bet uzņēmuma zaudējumi sasniedza 527 089 eiro. Uzņēmums dibināts 2002. gadā, un tā pamatkapitāls ir 35 175 246 eiro. Uzņēmums pieder Lietuvas kompānijai "Enervia".