Smaga avārija uz šosejas Valmiera-Matīši-Mazsalaca, satiksme bloķēta. VIDEO
Svētdien notikusi smaga avārija uz šosejas Valmiera–Matīši–Mazsalaca.
Spriežot pēc aculiecinieku video, avārijā ir smagi cietušas divas vieglās automašīnas. Negadījuma vietā ir neatliekamās medicīniskās palīdzības un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki.
Pagaidām nav zināms, vai sadursmē ir cietušie.
Noticis ceļu satiksmes negadījums uz a/c Valmiera–Matīši–Mazsalaca (P16, 29. km ). Satiksme bloķēta, iespējamie apbraukšanas ceļi P15 Ainaži–Matīši, V123 Ārciems-Puikule-Urga-Braslava un V164 Igaunijas robeža (Ramata)–Mazsalaca–Vilzēni–Dikļi. Informē @Valsts_policija https://t.co/bakiHf1db9— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) October 11, 2026
Latvijas Valsts ceļi savā "X" kontā vēsta, ka avārija notikusi P16 autoceļa 29. kilometrā. Satiksme ir bloķēta, iespējamie apbraukšanas ceļi P15 Ainaži–Matīši, V123 Ārciems-Puikule-Urga-Braslava un V164 Igaunijas robeža (Ramata)–Mazsalaca–Vilzēni–Dikļi.