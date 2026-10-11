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Smaga avārija uz šosejas Valmiera-Matīši-Mazsalaca, satiksme bloķēta. VIDEO

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Svētdien notikusi smaga avārija uz šosejas Valmiera–Matīši–Mazsalaca.

Smaga avārija uz šosejas Valmiera–Matīši–Mazsalaca...

Spriežot pēc aculiecinieku video, avārijā ir smagi cietušas divas vieglās automašīnas. Negadījuma vietā ir neatliekamās medicīniskās palīdzības un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki.

Pagaidām nav zināms, vai sadursmē ir cietušie.

Latvijas Valsts ceļi savā "X" kontā vēsta, ka avārija notikusi P16 autoceļa 29. kilometrā. Satiksme ir bloķēta, iespējamie apbraukšanas ceļi P15 Ainaži–Matīši, V123 Ārciems-Puikule-Urga-Braslava un  V164 Igaunijas robeža (Ramata)–Mazsalaca–Vilzēni–Dikļi. 

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