Pa šoseju savādi braucošais BMW (ekrānuzņēmums no video)
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Šodien 18:53
"Streipuļojošs" BMW brauc pa šoseju Olaines novadā. VIDEO
Vērīgs autobraucējs uz šosejas starp Stūnīšiem un Tīraini pamanījis BMW, kas savdabīgi brauca ar ieslēgtiem avārijas lukturiem.
"BMW priekšpuse dzīvo savu dzīvi, bet aizmugure savu. Šādā tehniskā stāvoklī automašīnai uz šosejas noteikti nevajadzētu atrasties," situācija komentēta vietnē "sadursme.lv".
Par autovadītāja turpmāko likteni netiek ziņots. Komentāros ļaudis vairāk atzinīgi novērtē šofera spēju šādā stāvoklī savaldīt savu spēkratu. "Nevajadzētu gan atrasties uz ceļa, tas rada bīstamību! Bet visu cieņu tām prasmēm savaldīt braucamo, kad katra "ķermeņa" daļa sāk dzīvot savu dzīvi," izteicās kāda komentētāja. "Varēji aiziet un pajautāt kadēļ tā brauc, nevis filmēt. Ja jau ieslēgtas avārijas gaismas, tātad mēģina savu auto aizbraukt uz mājām vai tuvāko servisu. Visādi var gadīties un kaut kas notiktu," norādīja cita.