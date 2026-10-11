“Visi sēdēja kā apstulbuši”: Trampa lēmums par Krievijas degvielu šokē Ukrainas un Eiropas pārstāvjus
ASV prezidenta Donalda Trampa lēmums mīkstināt sankcijas Krievijas degvielai izraisījis sašutumu Ukrainas un Eiropas pārstāvju vidū.
Ukrainas delegācija bija ieradusies ASV, lai apspriestu iespējamu vienošanos ar Krieviju par savstarpēju uzbrukumu pārtraukšanu enerģētikas infrastruktūrai, taču sarunu laikā saņēmusi pavisam negaidītu paziņojumu, vēsta “The Kyiv Independent”.
Ziņots, ka 9. oktobrī Trampa pārstāvji Stīvs Vitkofs un Džareds Kušners informējuši Ukrainas un Eiropas delegācijas par ASV prezidenta ieceri mīkstināt sankcijas Krievijas degvielai. Šāds pavērsiens pārsteidzis sarunu dalībniekus, kuri bija ieradušies Vašingtonā ar pavisam citu mērķi.
Kāda Ukrainas amatpersona, komentējot notikušo, atklājusi, ka klātesošie sākotnēji pat nav spējuši noticēt dzirdētajam. “Visi vienkārši sēdēja kā muļķi,” amatpersona raksturojusi delegāciju reakciju uz negaidīto paziņojumu.
Ukrainas pārstāvis arī asi kritizējis Trampa ārpolitikas kursu, pārmetot viņam sabiedroto ievilkšanu karā ar Irānu. Amatpersona uzskata, ka ASV prezidents tagad ir gatavs upurēt Ukrainas intereses, lai pirms gaidāmajām Kongresa vidustermiņa vēlēšanām panāktu īslaicīgu ekonomisku atelpu.
“Viņš ievilka visus karā ar Irānu – karā, no kura nav izejas, – un tagad vienkārši mūs pārdod, lai iegūtu īslaicīgu, iluzoru atelpu uz dažiem mēnešiem pirms vēlēšanām,” izteikusies Ukrainas amatpersona.
Trampa iecere mīkstināt ierobežojumus Krievijas degvielai izskanējusi laikā, kad Ukraina cenšas panākt vienošanos par uzbrukumu pārtraukšanu enerģētikas objektiem. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis jau paziņojis, ka Kijiva būtu gatava pārtraukt triecienus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, ja Maskava izbeigtu uzbrukumus Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai. Zelenskis uzsvēris, ka jebkādiem soļiem konflikta mazināšanai jābūt abpusējiem un ar reālām garantijām.