Jaunā nedēļa iesāksies ar drēgnu un drūmu laiku; vietām gaidāmas stiprs lietus
Jaunās nedēļas sākums Latvijā solās būt visai drēgns. Naktī uz pirmdienu un dienas laikā debesis lielākoties klās mākoņi, daudzviet gaidāms lietus, bet atsevišķos rajonos veidosies arī migla, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Naktī uz pirmdienu laikapstākļus noteiks ciklons virs Baltijas jūras. Daudzviet brīžiem līs, turklāt atsevišķās vietās iespējamas pat stipras lietusgāzes. Lai gan vietām debesis skaidrosies, lielākajā daļā Latvijas redzamību apgrūtinās dūmaka un migla. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra pazemināsies līdz +4…+9 grādiem.
Pirmdien dienā būtiskas izmaiņas laikapstākļos nav gaidāmas. Debesis pārsvarā klās mākoņu sega, vietām īslaicīgi uzlīs, bet vējš būs lēns. Gaisa temperatūra sasniegs +9…+13 grādus.
Rīgā naktī debesis brīžiem skaidrosies, tomēr nakts pirmajā pusē iespējams lietus. No nakts vidus veidosies dūmaka un migla, bet termometra stabiņš noslīdēs līdz +5…+7 grādiem. Arī pirmdien galvaspilsētā pārsvarā būs mākoņains laiks. Vakarā iespējams īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra dienā sasniegs +10…+12 grādus.