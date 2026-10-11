Trauksmaina nakts Valmierā: no piecstāvu dzīvojamās mājas evakuēti 22 cilvēki
Naktī uz svētdienu, 11. oktobri, Valmierā no kādas piecstāvu dzīvojamās mājas evakuēti 22 cilvēki. Ēkas kāpņu telpā bija aizdedzies elektrosadales skapis, izraisot sadūmojumu, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.
Izsaukumu uz Linarda Laicena ielu ugunsdzēsēji saņēma plkst. 3.24. Sākotnējā informācija liecināja, ka ēkas pirmā stāva kāpņu telpā deg elektrosadales skapis. Lai gan glābēju ierašanās brīdī degšana jau bija beigusies, ēkā joprojām bija manāms sadūmojums. Drošības apsvērumu dēļ ugunsdzēsēji no dzīvojamās mājas evakuēja 22 cilvēkus.
Ugunsdzēsēji darbu notikuma vietā pabeidza aptuveni stundas laikā. Informācija par cietušajiem nav sniegta. Pagaidām nav precizēts, kas izraisījis elektrosadales skapja aizdegšanos.
Sadūmojums dzīvojamās ēkās var būt bīstams arī tad, ja atklāta degšana vairs nenotiek. Dūmi var ātri izplatīties pa kāpņu telpām un apgrūtināt iedzīvotāju izkļūšanu no ēkas. Tāpēc ugunsgrēka gadījumā īpaši svarīgi ir izvērtēt evakuācijas ceļa drošību un nepieļaut cilvēku nonākšanu piedūmotās telpās.
Kopumā aizvadītajā diennaktī, no sestdienas plkst. 6.30 līdz svētdienas plkst. 6.30, VUGD saņēmis 44 izsaukumus. No tiem 15 bijuši saistīti ar ugunsgrēku dzēšanu, 21 – ar glābšanas darbiem, savukārt astoņi izsaukumi izrādījušies maldinoši.