“Viens sita ar dūrēm, otrs ar siksnu.” Ozolnieku vidusskolā četri skolēni uzbrukuši trešklasniekam
Ozolnieku vidusskola atkal nonākusi atbildīgo iestāžu redzeslokā saistībā ar vardarbību skolēnu vidū. Septembra beigās četri skolēni uzbrukuši kādam trešās klases zēnam, kurš pēc notikušā nonācis slimnīcā. Vecāki ceļ trauksmi, ka vardarbības gadījumi skolā kļūst arvien biežāki un nežēlīgāki, vēsta Latvijas Televīzija.
Incidents noticis 24. septembrī, kad skolēni garajā starpbrīdī devušies uz sporta stundu. Kā stāsta cietušā zēna tēvs, viņa dēlam uzbrukuši četri bērni – viens sitis ar dūrēm, otrs ar siksnu, bet pārējie piedalījušies uzbrukumā. Pēc notikušā zēns nogādāts slimnīcā, kur viņam konstatēti zilumi un skrāpējumi.
Par notikušo vecāki vērsušies vairākās iestādēs, tostarp aicinājuši izvērtēt arī skolas direktores Everitas Borisovas rīcību. Savukārt skolas vadītāja uzskata, ka izglītības iestāde rīkojusies atbilstoši noteiktajai kārtībai. Pēc viņas teiktā, iesaistītajām ģimenēm piedāvāta psiholoģiskā palīdzība, bet ar skolēniem pārrunas veikusi arī Valsts policija.
Šī nav pirmā reize, kad Ozolnieku vidusskolā izskanējušas sūdzības par bērnu drošību. Jau šā gada februārī vairāk nekā 300 vecāku pieprasīja risināt problēmas saistībā ar kāda cita skolēna agresīvu uzvedību. Toreiz vecāki pauda bažas par skolas spēju nodrošināt drošu mācību vidi.
Valsts policija par septembra incidentu sākusi administratīvā pārkāpuma procesu un skaidro notikušā apstākļus. Par situāciju informēts arī Bērnu aizsardzības centrs, kas plāno to pārrunāt ar pašvaldības Izglītības pārvaldi. Tikmēr vecāki cer uz konkrētu rīcību, lai līdzīgi vardarbības gadījumi skolā neatkārtotos.