Karsta diennakts uz Latvijas ceļiem - pieķerti 12 dzērājšoferi; notikuši 93 negadījumi
Aizvadītajā diennaktī 12 transportlīdzekļu vadītāji pieķerti alkohola reibumā, bet ceļu satiksmes negadījumos cietuši četri cilvēki, liecina Valsts policijas apkopotā informācija.
Kopumā diennakts laikā reģistrēti 93 ceļu satiksmes negadījumi. Par braukšanu alkohola reibumā sākti četri administratīvā pārkāpuma procesi un astoņi kriminālprocesi.
Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu dēļ policija pieņēmusi 537 administratīvo pārkāpumu lēmumus. Visbiežāk autovadītāji sodīti par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu – šādi pārkāpumi konstatēti 175 gadījumos. Vēl divi lēmumi pieņemti par agresīvu braukšanu.
Latvijā par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā, ja alkohola koncentrācija pārsniedz 1,5 promiles, paredzēta kriminālatbildība. Tāpat kriminālatbildība var iestāties par braukšanu narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē. Savukārt agresīva braukšana un ātruma pārsniegšana būtiski palielina ceļu satiksmes negadījumu risku, īpaši situācijās, kad nepieciešams strauji reaģēt uz neparedzētiem šķēršļiem.