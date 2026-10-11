PVD Lietuvas izcelsmes maltajā cūkgaļā atklājis salmonellas
Pārtikas un veterinārais dienests, veicot pārtikas laboratoriskās pārbaudes, Lietuvas izcelsmes maltajā cūkgaļā konstatējis salmonellas baktērijas, kas var izraisīt nopietnu zarnu infekciju.
Baktērijas Salmonella Typhimurium atklātas maltajā cūkgaļā, kas fasēta 500 gramu iepakojumos. Konkrētās produkta partijas numurs ir “GM262705092339”. Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) norāda, ka gaļas derīguma termiņš jau ir beidzies un produkts tirdzniecībā vairs nav pieejams.
PVD par šo ievietojis brīdinājumu Eiropas Savienības Ātrās brīdināšanas sistēmā, kas ļauj informēt citas valstis par pārtikas produktiem, kuri var radīt risku patērētāju veselībai.
Salmonellas baktērijas izraisa salmonelozi – infekcijas slimību, kas galvenokārt skar kuņģa un zarnu traktu. Saslimšana var izpausties ar caureju, vēdersāpēm, drudzi, sliktu dūšu un vemšanu. Īpaši uzmanīgiem jābūt maziem bērniem, senioriem un cilvēkiem ar novājinātu imunitāti.
Ar salmonelozi iespējams inficēties, uzturā lietojot nepietiekami termiski apstrādātu gaļu vai citus piesārņotus produktus. Lai mazinātu saslimšanas risku, svarīgi gaļu rūpīgi izcept vai izvārīt, kā arī ievērot higiēnu ēdiena gatavošanas laikā, tostarp nepieļaut jēlas gaļas saskari ar jau gataviem produktiem.