Svētdiena atnesīs mākoņus un lietu, vietām iespējamas arī stiprākas lietusgāzes
Foto: LETA
Rudens iekrāso svētdienu pelēkos toņos – daudzviet gaidāms lietus.
Sabiedrība

Svētdiena atnesīs mākoņus un lietu, vietām iespējamas arī stiprākas lietusgāzes

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Svētdien Latvijā būs lielākoties mākoņains un daudzviet palaikam līs, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Svētdiena atnesīs mākoņus un lietu, vietām iespēja...

No rīta vietām saglabāsies dūmaka. Diena būs pārsvarā mākoņaina, daudzviet palaikam līs, vietām iespējamas arī lietusgāzes. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš. Maksimālā gaisa temperatūra gaidāma +11...+14 grādi.

Arī Rīgā diena būs pārsvarā mākoņaina, gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, un gaiss iesils līdz +12...+13 grādiem.

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