Rudens iekrāso svētdienu pelēkos toņos – daudzviet gaidāms lietus.
Sabiedrība
Šodien 08:26
Svētdiena atnesīs mākoņus un lietu, vietām iespējamas arī stiprākas lietusgāzes
Svētdien Latvijā būs lielākoties mākoņains un daudzviet palaikam līs, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
No rīta vietām saglabāsies dūmaka. Diena būs pārsvarā mākoņaina, daudzviet palaikam līs, vietām iespējamas arī lietusgāzes. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš. Maksimālā gaisa temperatūra gaidāma +11...+14 grādi.
Arī Rīgā diena būs pārsvarā mākoņaina, gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, un gaiss iesils līdz +12...+13 grādiem.