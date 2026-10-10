Latvijā 66% autovadītāju mēdz braukt agresīvi.
Sabiedrība
Šodien 23:13
Divas trešdaļas Latvijas autovadītāju atzīst, ka mēdz braukt agresīvi
Latvijā 66% autovadītāju mēdz braukt agresīvi, informēja SIA "Miltton Latvia" pārstāvji, atsaucoties uz "Carlsberg 0.0 atbildīgas braukšanas indeksa" aptauju.
Tostarp 6% autovadītāju bieži mēdz braukt agresīvi, bet 60% autovadītāju - reti.
Dati liecina, ka 73% vīriešu un 57% sieviešu mēdz braukt agresīvi.
Analizējot atbildes dažādās vecuma grupās, noskaidrots, ka visbiežāk jeb 80% autovadītāju vecumā no 30 līdz 39 gadiem vismaz reizēm braukuši agresīvi, bet autovadītāji vecumā no 40 līdz 49 gadiem - 70%. Savukārt 66% aptaujāto vecumā no 18 līdz 29 gadiem un no 50 līdz 59 gadiem atzina agresīvas braukšanas pieredzi.
"Carlsberg 0.0 atbildīgas braukšanas indekss" ir bezalkoholiskā alus "Carlsberg 0.0" pētījums, kas tapis sadarbībā ar Drošas braukšanas skolu un pētījumu centru "Norstat". Pētījumā, kas veikts 2026. gada septembrī, piedalījās 1000 Latvijas iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 74 gadiem.