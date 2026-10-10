ĀM aicina ASV pastiprināt sankcijas pret Krieviju, nevis tās mīkstināt
Dīzeļdegvielas apjoms, par kura piegādi ASV prezidents Donalds Tramps vienojies ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, nav būtisks, tomēr pats signāls par sankciju mīkstināšanu sūta Krievijai un starptautiskajai sabiedrībai pretrunīgu vēstījumu, norādīja Ārlietu ministrija (ĀM).
Tramps piektdien paziņoja, ka ir nodrošinājis Putina piekrišanu laist Krievijas dīzeļdegvielu ASV un globālajos tirgos, un solīja, ka tas palīdzēs ierobežot enerģijas cenu kāpumu kara pret Irānu laikā.
"Krievija nekavējoties piegādās vairāk nekā 300 000 tonnu dīzeļdegvielas amerikāņu un globālajiem tirgiem," Tramps pēc sarunām ar Putinu paziņoja sociālajos medijos. Maskava ir paredzējusi piegādāt "vēl 500 000 tonnu novembra laikā un 100 000 tonnu uzreiz pēc tam," Tramps piebilda savā sociālo mediju platformā "Truth Social".
Latvijas ĀM atzīst, ka par šādu lēmumu ministrija uzzinājusi no publiski izskanējušās informācijas. Ministrija arī uzsver, ka Latvija kopā ar Eiropas Savienību (ES) nav mainījusi viedokli, ka visaptverošs atbalsts Ukrainai un spiediens uz Krieviju ir efektīvākais ceļš ilgstoša un taisnīga miera panākšanai Ukrainā.
Tāpat ĀM norāda, ka sankcijas ir efektīvs instruments, lai mazinātu Krievijas militārās spējas īstenot agresiju Ukrainā. Ministrijā arī atgādina, ka pirmdien, 12. oktobrī, gaidāma ES ārlietu ministru sanāksme, kurā plānots apstiprināt papildu sankcijas pret Krieviju.
Ministrijā uzsver, ka Latvija turpina atbalstīt Ukrainas, ASV un Eiropas valstu centienus panākt ilgtspējīgu un taisnīgu mieru Ukrainā.
Latvijas ĀM aicina ASV stiprināt sankcijas pret Krieviju, kā arī augstu vērtē Savienoto Valstu ieviestās sankcijas pret Krievijas maksājumu platformām, ar kurām tika apietas iepriekšējās sankcijas.
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Jau vēstīts, ka Trampa paziņojums par vienošanos ar Putinu nācis vairākas nedēļas pirms ASV Kongresa vidustermiņa vēlēšanām, kurās Trampa Republikāņu partija var zaudēt kontroli pār Kongresu, jo vēlētāji bažījas par augošo dzīves dārdzību degvielas cenu kāpuma dēļ.
ASV Finanšu ministrija izdeva pagaidu atļauju Krievijas dīzeļdegvielas iepludināšanai globālajos tirgos līdz 2027. gada aprīlim.
Krievija kopš pilna mēroga iebrukuma Ukrainā sākuma ir pakļauta ASV un partneru noteiktām sankcijām.
ASV sankciju pagaidu atcelšana šogad, lai atļautu Krievijas naftas pārdošanu, ir raisījusi bažas, jo tas var sarežģīt centienus panākt, lai Krievija zaudē naftas ieņēmumus, kas tai vajadzīgi karošanai Ukrainā.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis piektdien sacīja, ka Tramps pieņēmis "necienīgu" un "vāju" lēmumu, piekrītot pieņemt Krievijas naftas produktus, lai mazinātu to trūkumu ASV.
"Tas noteikti nav godīgi, tas noteikti ir necienīgi no mūsu partneru puses, un tas, manuprāt, ir vājš lēmums," Zelenskis sacīja reportieriem.
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Viņa komentāri izteikti laikā, kad Ukrainas sarunu delegācija plānoja piektdien un sestdien ASV tikties ar ASV sūtņiem.