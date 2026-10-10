FOTO, VIDEO: ar skaļiem saukļiem un svecītēm Rīgā piemin Gazas upurus
Sestdien, 10. oktobrī, Rīgā notika ikgadējais gājiens Gazas civiliedzīvotāju upuru piemiņai. Tā dalībnieki pulcējās Vērmanes dārzā, devās gājienā ar saukļiem un pēc atgriešanās parkā ieturēja klusuma brīdi, klausījās uzrunas un iededza svecītes.
Pasākuma organizatori aicināja pieminēt Gazā nogalinātos civiliedzīvotājus un paust solidaritāti ar palestīniešiem, uzsverot cilvēktiesību, cilvēka cieņas un starptautisko tiesību ievērošanas nozīmi.
Organizatoru izplatītajā paziņojumā norādīts, ka oficiālās aplēses liecina par vismaz 73 000 Gazā nogalināto cilvēku, vienlaikus uzsverot, ka daļa bojāgājušo joprojām var atrasties zem sagrauto ēku drupām.
Gājiens Palestīnai: genocīda upuru piemiņai (10.10.2026.)
Sestdien, 10. oktobrī, Rīgā notika ikgadējais gājiens Gazas civiliedzīvotāju upuru piemiņai.
Gājiena rīkotāji pauda nosodījumu Izraēlas rīcībai Gazā un okupētajā Rietumkrastā, kā arī aicināja Latvijas valdību pārskatīt attiecības ar Izraēlu un atbalstīt stingrākus pasākumus pret nelegālajām Izraēlas kolonistu apmetnēm okupētajā Rietumkrastā.
Organizatori norādīja, ka gājiena mērķis ir iestāties pret vardarbību un cilvēku ciešanām, kā arī pievērst uzmanību palestīniešu tiesībām. Paziņojumā pieminēta arī 1948. gada Nakba — palestīniešu masveida pārvietošana un bēgšana, kas notika Izraēlas izveides laikā.
Vienlaikus rīkotāji uzsvēra, ka pasākumā nav pieļaujams antisemītisms, rasisms, islamofobija, naids un agresija. Dalībnieki tika aicināti neiesaistīties provokācijās un nepieciešamības gadījumā vērsties pie pasākuma kārtības uzturētājiem vai policijas.