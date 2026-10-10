Eksperts skaidro, kāpēc Tramps vienojies ar Putinu par Krievijas dīzeļdegvielu
ASV prezidents Donalds Tramps, vienojoties ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu par dīzeļdegvielas piegādēm, cer uzlabot Republikāņu partijas izredzes novembra sākumā gaidāmajās ASV Kongresa vidustermiņa vēlēšanās, pauda Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas zinātņu prorektors Toms Rostoks.
"Tuvojoties vēlēšanām novembra sākumā, degvielas cenas ASV ir ļoti augstas, salīdzinot ar to, kādas tās bija pirms gada. Tas pasliktina republikāņu izredzes, tādēļ Tramps cenšas kaut ko darīt, lai kaut nedaudz uzlabotu šīs izredzes," sacīja Rostoks.
Viņš prognozēja, ka Trampa un Putina vienošanās nenesīs būtisku dīzeļdegvielas cenu samazinājumu, jo iecerētie piegādes apjomi ir ļoti nelieli. Tai pašā laikā Trampam esot svarīgi parādīt, ka viņš kaut ko dara. "Tas viss ir iekšpolitiski, un domāju, ka pārējai pasaulei to nevajadzētu uztvert kaut kā pārmērīgi. Tas nav personiski vērsts pret Ukrainu vai Ukrainas prezidentu," sprieda eksperts.
Vienlaikus viņš atzīmēja, ka šāda vienošanās ir pretrunā ar Trampa iepriekš paša pausto kritiku Eiropas valstīm, kuras turpina iepirkt naftu no Krievijas. Tas arī ir pretrunā ar Trampa pagājušajā mēnesī paša parakstīto likumu, ar kuru tika pastiprinātas sankcijas pret Krieviju.
Rostoks arī atzina, ka šādi Krievijai tiek demonstrēts, ka tā nav pilnībā izolēta. "Komunikācijas kanāls starp ASV un Krieviju ir atvērts, un notiek diezgan aktīva darbība. Krievijas un ASV attiecībās ir šie faktori, kas acīmredzot ir svarīgāki par Ukrainas interesēm," komentēja eksperts.
Jau vēstīts, ka Tramps piektdien paziņoja, ka ir nodrošinājis Putina piekrišanu laist Krievijas dīzeļdegvielu ASV un globālajos tirgos, un solīja, ka tas palīdzēs ierobežot enerģijas cenu kāpumu kara pret Irānu laikā.
"Krievija nekavējoties piegādās vairāk nekā 300 000 tonnu dīzeļdegvielas amerikāņu un globālajiem tirgiem," Tramps pēc sarunām ar Putinu paziņoja sociālajos medijos. Maskava ir paredzējusi piegādāt "vēl 500 000 tonnu novembra laikā un 100 000 tonnu uzreiz pēc tam," Tramps piebilda savā sociālo mediju platformā "Truth Social".
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Trampa paziņojums par vienošanos ar Putinu nācis vairākas nedēļas pirms ASV Kongresa vidustermiņa vēlēšanām, kurās Trampa Republikāņu partija var zaudēt kontroli pār Kongresu, jo vēlētāji bažījas par augošo dzīves dārdzību degvielas cenu kāpuma dēļ.
ASV Finanšu ministrija izdeva pagaidu atļauju Krievijas dīzeļdegvielas iepludināšanai globālajos tirgos līdz 2027. gada aprīlim.
Krievija kopš pilna mēroga iebrukuma Ukrainā sākuma ir pakļauta ASV un partneru noteiktām sankcijām.
ASV sankciju pagaidu atcelšana šogad, lai atļautu Krievijas naftas pārdošanu, ir raisījusi bažas, jo tas var sarežģīt centienus panākt, lai Krievija zaudē naftas ieņēmumus, kas tai vajadzīgi karošanai Ukrainā.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis piektdien sacīja, ka Tramps pieņēmis "necienīgu" un "vāju" lēmumu, piekrītot pieņemt Krievijas naftas produktus, lai mazinātu to trūkumu ASV.
"Tas noteikti nav godīgi, tas noteikti ir necienīgi no mūsu partneru puses, un tas, manuprāt, ir vājš lēmums," Zelenskis sacīja reportieriem.
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Viņa komentāri izteikti laikā, kad Ukrainas sarunu delegācija plānoja piektdien un sestdien ASV tikties ar ASV sūtņiem.