Minimālo algu cels, bet ne tik strauji
Minimālā alga nākamgad pieaugs par 40 eiro, lai gan tai būtu jāpalielinās par 55 eiro. Kāpēc strādājošie saņems mazāku pielikumu? Par to vakar diskutēja valdības, darba devēju un arodbiedrību pārstāvji, galu galā atbalstot Finanšu ministrijas piedāvājumu, vēsta 360TV Ziņas.
Minimālās algas apmēru pārskata katru gadu. Aprēķināšanas formula paredz, ka tā veido 46% no vidējās algas valstī. Tas nozīme, ka nākamgad minimālai algai būtu jābūt 835 eiro.
“Minimālā alga valstī ir sasieta ar vidējās algas pieaugumu. Jo vidējā alga aug, loģiski, ka būtu jāaug arī minimālai algai. Tāpēc arī tika šī formula piesaistīta. Pagaidām 46% no vidējās algas iepriekšējā gadā, bet ar domu, ka šos procentus var kāpināt,” skaidro Labklājības ministrija Darba tirgus politikas departamenta direktors Imants Lipskis.
Taču iepriekš valdībā apstiprinātais grafiks paredz, ka minimālā alga nākamgad būs 820 eiro. Finanšu ministrs un Latvijas darba devēju konfederācija aicina pie tā arī pieturēties. Bažas rada arī tas, ka straujāks kāpums pietuvinātu kvalificēto darbinieku atalgojumu minimālajai algai.
Finanšu ministrs (Apvienotais saraksts) Māris Kučinskis uzsver, ka atkāpšanās no iepriekš panāktās vienošanās par minimālās algas pakāpenisku palielināšanu un neapliekamo minimumu tikai sarežģītu pašreizējo situāciju.
“Lielākā ietekme šādām izmaiņām ir nevis uz darba devējiem privātajā sektorā, bet lielākoties tas ir pašvaldību, publiskajā sektorā strādājošo uzņēmumu budžetiem un pašvaldību budžetiem, jo daudz kur algas ir sasaistītas ar minimālo darba algu,” norāda Latvijas darba devēju konfederācijas prezidents Andris Bite.
Pašlaik 17% darbinieku saņem minimālo algu vai mazāk. Arodbiedrības aicina uz kompromisu – celt gan minimālo algu, gan neapliekamo minimumu, kas šogad un nākamgad ir paredzēts 570 eiro apmērā.
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“Šie 835 eiro ir tāds pieticīgs kompromiss. Un to visu var līdzsvarot ar neapliekamo minimuma straujāku palielinājumu. Vienkārši paceļot visiem arī neapliekamo minimumu, arī visas pārējās darbinieku kategorijas iegūtu, teiksim, pāris biļetes tramvajam mēnesī,” bilst Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs Egils Baldzēns.
Plānots, ka Nacionālā trīspusējas sadarbības padome pie minimālo algu jautājuma šajā zālē atgriezīsies nākamā gada jūnijā, kad iespējams tiks mainīts šobrīd plānotais minimālās algas pieaugums. Bet tas attieksies nevis uz nākamo, bet aiznākamo gadu.
Tiek pieļauts, ka 2028. gadā varētu ievērojami palielināt gan minimālo algu, gan neapliekamo minimumu.