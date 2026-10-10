Naktī būs mākoņains un brīžiem līs.
Sabiedrība
Šodien 16:25
Pēc vētrainas nakts vējš Latvijā mitēsies, taču piekrastē vēl saglabāsies brāzmas
Naktī uz svētdienu Latvijā būs mākoņains un daudzviet brīžiem līs, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognoze.
Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš, vietām veidosies dūmaka. Nakts sākumā piekrastē dienvidrietumu, rietumu vējš vēl saglabāsies brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +6…+11 grādiem.
Rīgā naktī laiks būs mākoņains, neliels lietus iespējams rīta stundās. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš, un gaiss atdzisīs līdz +9…+10 grādiem.