Pēc vētrainas nakts vējš Latvijā mitēsies, taču piekrastē vēl saglabāsies brāzmas
Foto: Ieva Leiniša/LETA
Naktī būs mākoņains un brīžiem līs.
Sabiedrība

Pēc vētrainas nakts vējš Latvijā mitēsies, taču piekrastē vēl saglabāsies brāzmas

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Naktī uz svētdienu Latvijā būs mākoņains un daudzviet brīžiem līs, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognoze.

Pēc vētrainas nakts vējš Latvijā mitēsies, taču pi...

Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš, vietām veidosies dūmaka. Nakts sākumā piekrastē dienvidrietumu, rietumu vējš vēl saglabāsies brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +6…+11 grādiem.

Rīgā naktī laiks būs mākoņains, neliels lietus iespējams rīta stundās. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš, un gaiss atdzisīs līdz +9…+10 grādiem.

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