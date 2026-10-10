Mamma apgalvo, ka trolejbusa vadītāja likusi izkāpt raudoša mazuļa dēļ - “Rīgas satiksme” publisko video un skaidro notikušo
Pēc sociālajos tīklos plašu uzmanību guvušā stāsta par māmiņu ar diviem maziem bērniem, kurai 4. maršruta trolejbusa vadītāja esot likusi izkāpt raudoša zīdaiņa dēļ, “Rīgas satiksme” noskaidrojusi notikušā apstākļus un publiskojusi videoierakstu no transportlīdzekļa. Uzņēmums norāda, ka vadītāja māmiņai nav likusi izkāpt no trolejbusa, taču atvainojas par sarunas radīto sarūgtinājumu.
Sākotnēji sociālajā tīklā “Threads” kāda sieviete dalījās ar stāstu, ko viņai bija uzticējusi mamma, kura 7. oktobrī braukusi 4. maršruta trolejbusā kopā ar diviem maziem bērniem — sešus mēnešus vecu zīdaini un bērnu, kuram ir divi gadi un desmit mēneši.
Pēc mammas stāstītā, brauciena laikā mazulis ik pa brīdim sācis raudāt. Trolejbusa vadītāja esot iznākusi no kabīnes un vairākkārt aizrādījusi par bērna raudāšanu, sakot, ka viņai no tās kļūst slikti. Sieviete arī apgalvoja, ka vadītāja beigās likusi viņai ar bērniem izkāpt no transportlīdzekļa.
Mamma skaidroja, ka zīdainis tiek barots ar krūti un vēl neko citu neēd un nedzer, turklāt bērnam nesen bijušas potes. Publikācijā tika pausta neizpratne par šādu attieksmi pret vecākiem ar maziem bērniem.
“Rīgas satiksme”: vadītāja māmiņai nav likusi izkāpt
Sākotnēji “Rīgas satiksme” komentāros norādīja, ka situācija, kurā vadītājs liek mammai ar raudošu bērnu izkāpt no sabiedriskā transporta, nav pieļaujama. Uzņēmums aicināja sniegt papildu informāciju, lai varētu pārbaudīt notikušo.
Pēc situācijas izmeklēšanas uzņēmums nācis klajā ar plašāku skaidrojumu un publiskojis videoierakstu no trolejbusa.
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“Vadītāja, kura pati ir trīs bērnu māmiņa, satraucās par bērniņa ilgstošo raudāšanu un nepalika vienaldzīga,” teikts uzņēmuma paziņojumā.
Pēc “Rīgas satiksmes” sniegtās informācijas, vadītāja iznākusi no kabīnes, uzrunājusi māmiņu, aicinājusi pamēģināt paņemt bērniņu rokās, piedāvājusi ūdeni un lūgusi pārējiem pasažieriem atbrīvot sēdvietu.
Uzņēmums arī norāda, ka vadītāja atzinusi — satraukuma dēļ viņai kļuvis grūti koncentrēties trolejbusa vadīšanai. Videoierakstā, pēc uzņēmuma teiktā, dzirdams, ka vadītāja nav lūgusi māmiņai izkāpt no trolejbusa.
Uzņēmums atvainojas māmiņai
“Rīgas satiksme” atzīst, ka saspringtos brīžos pat labi nodomi var tikt pārprasti, un pauž nožēlu par piedzīvoto.
“Mums ir patiesi žēl, ka māmiņai un bērniņam šis brauciens izvērtās tik grūts. Saprotam, cik smagi var būt brīži, kad bērns citu cilvēku klātbūtnē raud un viņu neizdodas nomierināt. No sirds atvainojamies māmiņai par sarūgtinājumu, ko šī saruna radījusi,” paziņojumā norāda uzņēmums.
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Vienlaikus “Rīgas satiksme” aicina pasažierus izturēties ar sapratni pret vecākiem, kuri sabiedriskajā transportā pārvietojas kopā ar maziem bērniem, un iespēju robežās dot viņiem iespēju apsēsties.
“Šādos brīžos ikvienam nepieciešama sapratne, atbalsts un empātija,” uzsver uzņēmums, atgādinot, ka reizēm pat neliels cilvēcisks žests var būtiski palīdzēt gan bērnam, gan viņa vecākiem.